Росія змінила тактику ударів? Що потрібно знати клієнтам Нової пошти

Як безпечно користуватися доставкою поштового оператора

У неділю, 31 травня, Росія завдала ударів по двох вантажних відділеннях Нової пошти на прифронтових територіях. Одне знищено, інше – пошкоджено.

"Телеграф" розбирався, що змінилося в тактиці супротивника і чи безпечно відправляти посилки.

Недільні удари по Новій пошті

Нагадаємо, у першій половині неділі російський БПЛА знищив відділення №1 Нової пошти в Дніпрі, розташоване за адресою: вул. Сонячна Набережна, 114. Будівля вигоріла вщент, горіли також автомобілі, припарковані поруч. При цьому співробітники Нової пошти не постраждали.

Поштовий оператор вже повідомив, що докладну інформацію про стан вантажу буде встановлено після повної ліквідації наслідків влучення.

"Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень", — йдеться у публікації.

Варто зазначити, що атаковане відділення поштового оператора було вантажним, як і відділення НП №1 у Слов’янську Донецької області, розташоване за адресою: вул. Центральна, 59. Останнє зазнало удару дрона вночі цієї ж доби. На відміну від будівлі у Дніпрі, воно було пошкоджено, але не знищено повністю.

Відділення НП №1 у Слов’янську Донецької області після удару

Відділення НП постраждало після атаки БПЛА

Росіяни атакували Нову пошту і раніше

Удари по інфраструктурі Нової пошти нерідко траплялися і раніше. Так, лише за останній місяць цілями ворога стали:

відділення №300 у с. Лиманка на Одещині 27 травня

відділення №11 у Краматорську Донецької області 25 травня

депо №6 у Харкові 19 травня.

А 7 травня компанія повідомляла про DDoS-атаку.

Однак два схожі удари російських дронів виглядають не випадковими, а більше нагадують нову тактику. Адже крім того, що вони сталися за одну добу, обидва відділення були вантажними та знаходилися на прифронтових територіях.

Користуватись послугами Нової пошти небезпечно?

Цілком імовірно, що саме великі вантажні відділення НП у прифронтових областях могли стати новою метою російських БПЛА.

Клієнти поштового оператора можуть убезпечити себе, віддаючи перевагу поштоматам як для отримання, так і для надсилання посилок. Такий підхід, крім безпеки, комфортніший, хоча трохи дорожчий.

Не слід намагатися заощадити, занижуючи вартість відправлень. Оскільки компанія відшкодовує вартість у разі знищення, обдурите самі себе.

Нагадаємо, у квітні "Нова пошта" підвищила вартість своїх послуг. Можна припустити, що, серед іншого, оператор намагається нівелювати збитки від війни.