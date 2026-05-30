Польща – Україна: де і коли безкоштовно дивитися перший матч Мальдери

Синьо-жовті зіграють перший товариський матч у 2026 році

У неділю, 31 травня, збірна України з футболу проведе свій перший матч із новим головним тренером Андреа Мальдерою. Італієць у середині травня офіційно очолив Синьо-жовтих.

Що потрібно знати

Польща приймає Україну

Обидві збірні не потрапили на ЧС-2026

Мальдера – перший іноземець на чолі національної команди України

У прямому етері в Україні матч проти Польщі покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба транслятора.

Переглянути гру Польща — Україна на MEGOGO можна за підписками "Оптимальна", MEGOPACK, "Спорт", MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. Вартість підписки складає від 161 грн/місяць. Безкоштовно подивитися матч можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Зазначимо, що зустріч Польща — Україна відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арена", початок гри о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, Мальдера змінив на посаді головного тренера збірної України Сергія Реброва. Під керівництвом Сергія Станіславовича наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Польща також провалила стиковий раунд та не потрапила на Мундіаль.