Дружина російського воротаря ПСЖ осквернила державний прапор (відео)
Росіянка знищила прапор Франції, щоб зробити російський триколор
Марина Кондратюк, дружина російського воротаря "Парі Сен-Жермен" Матвія Сафонова показала, з чого зробила російський триколор на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 ПСЖ — "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальті). Виявилося, що вона зробила прапор РФ із французького триколору.
Відповідне відео Кондратюк опублікувала на своєму телеграм-каналі. Також вона прокоментувала свої дії.
Я купила та привезла прапор спеціально перед фіналом, але Матвій його забув, бо він поспішав і взагалі думки були не про це. І зрештою ми з хлопцями зробили прапор із прапорців, які нам давали, — триколор Франції. Ось так, власне, було зроблено наш прапор.
Зазначимо, у Франції є закони, що забороняють публічні образи прапора Франції. Відповідно до Article R645-15 Кодексу Франції, знищення, пошкодження або використання французького триколору в образливій манері в громадських місцях (а також публічне розповсюдження зображень таких дій) карається штрафом до 1500 євро. Чи займуться французькі правоохоронці Кондратюк наразі не зрозуміло.
У мережі також вважають, що Марину можуть покарати за осквернення прапора Франції.
Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11 місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).