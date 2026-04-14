"Ліверпуль" — ПСЖ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Червоні спробують дати бій чинним володарем трофея Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 квітня, "Ліверпуль" прийме "Парі Сен-Жермен" у рамках другої гри 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У першому матчі парижани здобули дивовижну перемогу з рахунком 2:0.

ПСЖ у першому матчі переміг "Ліверпуль"

Парижани — чинні чемпіони ЛЧ

Розсудить гру італійська бригада арбітрів на чолі з Мауріціо Маріані

Початок гри о 22:00 за київським часом.

ПСЖ заради Ліги чемпіонів переніс гру чемпіонату Франції, а от "Ліверпуль" не зміг відпочити. Між матчем із французами мерсисайдці обіграли "Фулгем" з рахунком 2:0. Проте Червоні здатні обіграти ПСЖ удома, щоправда, для виходу у півфінал їм необхідно забивати щонайменше 2 голи.

Зазначимо, Переможець 2-матчевого протистояння ПСЖ та "Ліверпуля" вийде до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти переможця дуелі "Реал" — "Баварія". До речі, іспанці програли у першій грі німцям (1:2).