Відбив дружину у "динамівця" та історія з Жириновським: скандальний футболіст виїхав з України

Гравець перейшов до німецького клубу безкоштовно

У п’ятницю, 29 травня, правий захисник "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля перейшов до "Борусії" Менхенгладбах. Юхим уславився не лише своєю грою на полі, а й скандальними історіями.

Про перехід футболіста повідомила пресслужба німецької команди в Instagram. Гравець прийшов у німецький клуб вільним агентом та підписав контракт до 30 червня 2029 року.

Конопля є вихованцем Академії "Шахтаря". За головну команду Гірників дебютував у серпні 2021 року і провів у футболці Оранжево-чорних 114 матчів, забив 7 м’ячів та віддав 15 гольових передач. Разом із "Шахтарем" він виграв 6 трофеїв: тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), завоював 2 Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок України (2021). Також встиг пограти в оренді у чернігівській "Десні".

Юхим "прославився" на всю Україну у жовтні 2025 року. Футболіст потрапив у скандал із вподобайками у соцмережах. Гравець ставив "серця" під проросійськими публікаціями, включаючи пост із цитатою Володимира Жириновського, який ненавидів Україну.

Юхим тоді публічно вибачився, а після розслідування "Шахтаря" фінансово допоміг ЗСУ, проте це влаштувало далеко не всіх.

Крім того, Конопля також відомий тим, що зустрічався з колишньою дівчиною "динамівця" Дениса Попова, після чого одружився з нею у березні 2022 року. Нині Юхим та Анастасія виховують доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року. До речі, дружина футболіста також потрапляла у скандальні історії.

Денис Попов та Анастасія/Фото: instagram.com/popov19

Юхим та Анастасія Конопля з дочкою/Фото: instagram.com/iamkotikk

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками сезону 2025/26 дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де програв "Крістал Пелас", поступився "Динамо" у 1/8 Кубка України та виграв золоті медалі УПЛ. 26-річний Конопля забив 2 голи й віддав 4 асисти у 27 іграх за Гірників.