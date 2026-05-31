Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті проведуть першу гру під керівництвом нового головного тренера

У неділю, 31 травня, збірні України та Польщі зіграють товариський поєдинок. Зустріч відбудеться у Вроцлаві.

Польща приймає Україну

Обидві команди провалилися у відборі на ЧС-2026

У Синьо-жовтих новий тренерський штаб

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Польща — Україна. Гра, яка пройде на "Тарчинськи Арена", розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Офіційна заявка збірної України:

Заявка збірної України на гру з Польщею/Фото: УАФ

Невдахи стикового раунду відбору на чемпіонат світу з футболу-2026 проведуть контрольний поєдинок. Поляки мають перевагу домашнього поля, а також кращу статистику очних зустрічей – в останніх 3 матчах Польща перемагала Україну. Додамо, що букмекери та штучний інтелект віддають перевагу господарям, а гру у прямому етері можна подивитися в Україні на ТБ.

Нагадаємо, у середині травня 2026 року італієць Андреа Мальдера змінив на посаді головного тренера збірної України Сергія Реброва. Під керівництвом Сергія Станіславовича наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Польща також провалила стиковий раунд відбору та не потрапила на Мундіаль, програвши шведам у фінальному раунді кваліфікації.