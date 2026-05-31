Прапор Росії на очах Забарного: дружина Сафонова спровокувала скандал на фіналі Ліги чемпіонів (відео)

Російський триколор таки з’явився на фіналі Ліги чемпіонів

У суботу, 30 травня, французький ПСЖ переміг англійський "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальті) у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Після матчу Марина Кондратюк, дружина російського воротаря парижан Матвія Сафонова з’явилася на полі із прапором Росії.

Що потрібно знати

ПСЖ вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів

Дружина Сафонова винесла саморобний прапор РФ на поле

Забарний святкував тріумф із прапором України

Момент потрапив на відео та завірусився у мережі, повідомляє "Телеграф". Український захисник парижан Ілля Забарний святкував перемогу з жовто-синім прапором і, напевно, бачив дружину Сафонова з триколором.

Судячи з соцмереж Марини вона зробила прапор РФ з підручних засобів.

Марина Кондратюк із прапором Росії на фіналі Ліги чемпіонів/Фото: instagram.com/kondraaa

Забарний святкував свою дебютну перемогу у Лізі чемпіонів із прапором України. Він став четвертим українцем, який перемагав у ЛЧ. До нього це робили Андрій Шевченко ("Мілан"), Анатолій Тимощук ("Баварія") та Андрій Лунін ("Реал").

Ілля Забарний з трофеєм Ліги чемпіонів/Фото: Gett Images

Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11 місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).