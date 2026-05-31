Прапор Росії на очах Забарного: дружина Сафонова спровокувала скандал на фіналі Ліги чемпіонів (відео)
Російський триколор таки з’явився на фіналі Ліги чемпіонів
У суботу, 30 травня, французький ПСЖ переміг англійський "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальті) у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Після матчу Марина Кондратюк, дружина російського воротаря парижан Матвія Сафонова з’явилася на полі із прапором Росії.
Що потрібно знати
- ПСЖ вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів
- Дружина Сафонова винесла саморобний прапор РФ на поле
- Забарний святкував тріумф із прапором України
Момент потрапив на відео та завірусився у мережі, повідомляє "Телеграф". Український захисник парижан Ілля Забарний святкував перемогу з жовто-синім прапором і, напевно, бачив дружину Сафонова з триколором.
Судячи з соцмереж Марини вона зробила прапор РФ з підручних засобів.
Забарний святкував свою дебютну перемогу у Лізі чемпіонів із прапором України. Він став четвертим українцем, який перемагав у ЛЧ. До нього це робили Андрій Шевченко ("Мілан"), Анатолій Тимощук ("Баварія") та Андрій Лунін ("Реал").
Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11 місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).