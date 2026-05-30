ПСЖ та "Арсенал" визначили переможця Ліги чемпіонів у футбольній лотереї (відео)

Команди довели справу до серії пенальті

У суботу, 30 травня, у Будапешті (Угорщина) відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. "Парі Сен-Жермен" приймав "Арсенал".

Гаверц відкрив рахунок у матчі

Дембеле зрівняв із пенальті

Переможець визначився у серії 11-метрових ударів

Зустріч, що проходила на "Пушкаш Арені", завершилася з рахунком 1:1 в основний час і овертайми, а в серії пенальті тріумфували футболісти ПСЖ — 4:3. Про це повідомляє "Телеграф". Відео надане Megogo.

Вже у дебюті першого тайму Каноніри шокували ПСЖ. Маркіньос невдало вибив м’яч у центрі поля, після чого Кай Гаверц під гострим кутом вийшов віч-на-віч з кіпером парижан і потужним ударом прошив воротаря. Французький клуб за перші 45 хвилин практично нічого не створив біля воріт англійців, а з дальніми загрозами блискуче справлявся голкіпер Пушкарів Давід Рая.

На початку другого тайму Хвіча Кварацхелія своїми індивідуальними діями заробив пенальті для своєї команди. Реалізував "вирок" Усман Дембеле. У результаті зустріч перетекла у додаткові тайми та серію пенальті. У футбольній лотереї перемогу відсвяткували гравці ПСЖ. Додамо, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив у заявку на гру, але вийшов на поле лише на початку другого екстратайму. Таким чином, ПСЖ виграв Лігу чемпіонів вдруге поспіль.

ПСЖ – "Арсенал" — 1:1 (4:3 – пен.)

Голи: Дембеле, 65 (пен.) – Гаверц, 6

Попередження: Невеш, 90+6, Мендещ, 117 – К. Москера, 47, Сака, 54, Йокерес, 98, Райс, 103

ПСЖ: Сафонов – Мендеш, Пачо, Маркіньйос (Забарний, 106), Хакімі – Невеш, Вітінья (Бералдо, 106), Руїс (Заїр-Емері, 95) – Кварацхелія (Баркола, 83), Дембеле (Рамуш, 90+6), Дуе.

"Арсенал": Рая – Інкап’є, Габріел, Саліба, К. Москера (Тімбер, 66) – Льюїс-Скеллі (Субіменді, 91), Едегор (Йокерес, 66), Райс – Троссар (Мартінеллі, 83), Гаверц (Езе, 91), Сака (Мадуеке, 83).

Статистика матчу ПСЖ - "Арсенал"

Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11 місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).

Раніше визначились переможці Ліги Європи та Ліги конференцій. У ЛЄ перемогу відсвяткувала "Астон Вілла", а в ЛК — "Крістал Пелас".