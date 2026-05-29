Ярмоленко залишився в "Динамо" заради одного: як зовні змінювався футболіст упродовж кар’єри (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Андрій Миколайович став легендою у "Динамо"
У п’ятницю, 29 травня, "Динамо" продовжило контракт із легендою клубу Андрієм Ярмоленком. 36-річний вінгер збірної України залишається у клубному футболі ще на рік.
Що потрібно знати
- "Динамо" та Ярмоленко продовжили контракт
- Андрій близький до бомбардирського рекорду Шацьких
- Як виглядав футболіст у дитинстві та юності
Про це повідомила пресслужба Біло-Синіх. Гравець прийшов у київський клуб у далекому 2007 році за 250 тисяч євро.
Наразі Андрій (123 м’ячі) близький до того, щоб побити бомбардирський рекорд Максима Шацьких (124 м’ячі) за кількістю голів у чемпіонатах України. Для цього вінгеру "Динамо" необхідно забити 2 м’ячі (за деякими даними один).
Починалася кар’єра майбутньої зірки українського футболу у Чернігові, де він виступав за місцеву "Десну".
Після переходу до "Динамо" Андрій провів рік у дублі, після чого перейшов до основної команди.
Потім у кар’єрі Андрія були "Боруссія" Д, "Вест Гем" та "Аль-Айн" (ОАЕ), після чого він повернувся до "Динамо".
Щодо збірної України, то Ярмоленко (46 голів) близький до бомбардирського рекорду Андрія Шевченка (48). До речі, новий головний тренер Синьо-жовтих Андреа Мальдера хоче бачити Андрія у складі національної команди. Додамо, що Ярмола зіграв за збірну України на чотирьох Євро.
Зазначимо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни посіли 4-те місце, а у Кубку України Біло-Сині здобули легку перемогу після того, як вибили "Шахтар" у 1/8 фіналу.