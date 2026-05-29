Ярмоленко залишився в "Динамо" заради одного: як зовні змінювався футболіст упродовж кар’єри (фото)

Андрій Миколайович став легендою у "Динамо"

У п’ятницю, 29 травня, "Динамо" продовжило контракт із легендою клубу Андрієм Ярмоленком. 36-річний вінгер збірної України залишається у клубному футболі ще на рік.

Що потрібно знати

"Динамо" та Ярмоленко продовжили контракт

Андрій близький до бомбардирського рекорду Шацьких

Як виглядав футболіст у дитинстві та юності

Про це повідомила пресслужба Біло-Синіх. Гравець прийшов у київський клуб у далекому 2007 році за 250 тисяч євро.

Наразі Андрій (123 м’ячі) близький до того, щоб побити бомбардирський рекорд Максима Шацьких (124 м’ячі) за кількістю голів у чемпіонатах України. Для цього вінгеру "Динамо" необхідно забити 2 м’ячі (за деякими даними один).

Починалася кар’єра майбутньої зірки українського футболу у Чернігові, де він виступав за місцеву "Десну".

Юний Андрій Ярмоленко з батьками та сестрою/Фото із сімейного архіву

Андрій Ярмоленко у дитинстві/Фото із сімейного архіву

Колишній президент "Десни" Іван Чаус та Андрій Ярмоленко/Фото з архіву Івана Чауса

Після переходу до "Динамо" Андрій провів рік у дублі, після чого перейшов до основної команди.

Андрій Ярмоленко у 2009 році/Фото: Getty Images

Потім у кар’єрі Андрія були "Боруссія" Д, "Вест Гем" та "Аль-Айн" (ОАЕ), після чого він повернувся до "Динамо".

Андрій Ярмоленко у "Боруссії" Дортмунд/Фото: Getty Images

Андрій Ярмоленко у "Вест Гемі"/Фото: Getty Images

Андрій Ярмоленко у "Аль-Айні"/Фото: Getty Images

Андрій Ярмоленко виграв Кубок України-2026/Фото: ФК "Динамо"

Щодо збірної України, то Ярмоленко (46 голів) близький до бомбардирського рекорду Андрія Шевченка (48). До речі, новий головний тренер Синьо-жовтих Андреа Мальдера хоче бачити Андрія у складі національної команди. Додамо, що Ярмола зіграв за збірну України на чотирьох Євро.

Андрій Ярмоленко на чемпіонатах Європи/Фото: Getty Images

Зазначимо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни посіли 4-те місце, а у Кубку України Біло-Сині здобули легку перемогу після того, як вибили "Шахтар" у 1/8 фіналу.