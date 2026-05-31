В финале Лиги чемпионов заметили футболиста в необычном жилете: для чего он (фото)

Думаю, это первые звоночки того, что мы увидим на ЧМ в США/Канаде/Мексике.

По истечении игрового времени на Деклана Райса повесили охлаждающий жилет с гранулами льда.

Идея в том, что такое резкое охлаждение участка грудины, где находится сердце и основные сосуды с внутренними органами лучше и быстрее предупреждает перегрев организма и позволяет эффективно охладить тело перед последующими выступлениями в условиях высоких температур.

Эта практика очень распространена в гонках, в частности пилотов Формулы 1 можно регулярно увидеть в таких жилетах во время гонки в условиях жары.

В северной Америке ожидается аномальная жара в период ЧМ, поэтому ожидаю, что у топ-сборных будут 10-11 комплектов таких жилетов, чтобы давать игрокам возможность быстро охладиться в перерыве матчей или во время cooling break посреди таймов.