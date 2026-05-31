В финале Лиги чемпионов заметили футболиста в необычном жилете: для чего он (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Приспособление вскоре может стать обыденным в футболе
В финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 ПСЖ победил "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальти) футболист "Арсенала" Деклан Райс перед серией пенальти одел необычный жилет. Оказалось, что это специальная экипировка для охлаждения.
Что нужно знать
- ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов
- Игрок "Арсенала" охлаждался в необычном жилете
- Спортивный врач прокомментировал ситуацию
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем telegram-канале отметил, что этот жилет вскоре станет повседневным для топ-команд. Сама идея охлаждающего жилета с гранулами льда перекочевала в футбол из Формулы-1, где гонщики испытывают экстремальные температуры.
Думаю, это первые звоночки того, что мы увидим на ЧМ в США/Канаде/Мексике.
По истечении игрового времени на Деклана Райса повесили охлаждающий жилет с гранулами льда.
Идея в том, что такое резкое охлаждение участка грудины, где находится сердце и основные сосуды с внутренними органами лучше и быстрее предупреждает перегрев организма и позволяет эффективно охладить тело перед последующими выступлениями в условиях высоких температур.
Эта практика очень распространена в гонках, в частности пилотов Формулы 1 можно регулярно увидеть в таких жилетах во время гонки в условиях жары.
В северной Америке ожидается аномальная жара в период ЧМ, поэтому ожидаю, что у топ-сборных будут 10-11 комплектов таких жилетов, чтобы давать игрокам возможность быстро охладиться в перерыве матчей или во время cooling break посреди таймов.
Отметим, после победы ПСЖ жена российского вратаря парижан Матвея Сафонова Марина вынесла на поле российский триколор. Оказалось, она переделала его из флага Франции.
Напомним, "Арсенал" выиграл основной этап Лиги чемпионов 2025/26, ПСЖ занял 11-е место. В стыковом раунде ЛЧ парижане выбили "Монако" (5:4 по итогам двух матчей), затем прошли "Челси" (8:2), "Ливерпуль" (4:0) и "Баварию" (6:5). Канониры, в свою очередь, начали плей-офф с 1/8 финала, где выбили из турнира "Байер" (3:1), после чего прошли "Спортинг" (1:0) и "Атлетико" (2:1).