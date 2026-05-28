Збірна України з мініфутболу на Євро-2026: розклад та результати матчів (відео)

У четвер, 28 травня, збірна України з мініфутболу стартує на чемпіонаті Європи-2026. Турнір проходить у Братиславі (Словаччина).

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів національної команди на престижних змаганнях. Синьо-жовті розпочнуть свій шлях на турнірі з групового етапу, де наша команда має зіграти проти Бельгії, Сербії та Туреччини. В Україні усі ігри Синьо-жовтих у прямому етері покаже "Київстар ТВ".

Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на Євро-2026 з мініфутболу (оновлюється)

Четвер, 28 травня

13:15 Україна — Бельгія

П’ятниця, 29 травня

15:30 — Україна — Туреччина

Субота, 30 травня

22:15 — Сербія — Україна

Склад збірної України на Євро-2026 з мініфутболу

Нагадаємо, збірна України з футзалу також виступала на чемпіонаті Європи-2026. Там наша команда дійшла до 1/4 фіналу.