"Баварія" — ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Європейські гранди зіграють за путівку у фінал головного єврокубка

У середу, 6 травня, "Баварія" прийме "Парі Сен-Жермен" у рамках другого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У першій грі команди забили 9 голів на двох.

Що потрібно знати

"Баварія" приймає ПСЖ на "Арені Мюнхен"

У першій грі парижани обіграли мюнхенців із рахунком 5:4

Переможець зіграє у фіналі ЛЧ проти "Арсеналу"

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — ПСЖ. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Парижани між іграми з мюнхенцями в ЛЧ примудрилися втратити очки у чемпіонаті Франції у грі з "Лор’яном" (2:2). "Баварія" на внутрішній арені також зіграла внічию (з "Гайденгаймом" — 3:3), щоправда, мюнхенський клуб уже забезпечив собі чемпіонство. Попри гостьову поразку у першій зустрічі, німецький колектив виглядає фаворитом у цій парі, щоправда, пройти паризький бар’єр буде дуже важко.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. У 1/4 фіналу мюнхенці пройшли "Реал" (6:4). ПСЖ, своєю чергою, у стиковому раунді вибив "Монако" (5:4), потім пройшов "Челсі" (8:2) та "Ліверпуль" (4:0). У фіналі ЛЧ переможець протистояння ПСЖ та "Баварії" зіграє проти "Арсеналу", який вибив із півфіналу "Атлетіко".