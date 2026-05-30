Дружина футболіста збірної Росії прозріла після поїздки до Європи: "Тільки у РФ ненавидять..."

Серби — дуже відкриті та товариські. Завжди раді щось обговорити.

Те, чому нам у них повчитися: діти – частина суспільства. Тут не дивляться косо на сім’ю з дитиною, що кричить. Тут старше покоління допомагає з дітьми. Тут усі посміхаються та раді дітям! До речі, маю думку, що тільки в Росії ненавидять дітей.

У Грузії, Туреччині, Кіпрі, ОАЕ, Мальдівах – завжди посміхалися, пригощали, питали, як звуть, допомагали. Але як тільки сідаєш у літак назад — тітки, що цикають, і гордовиті погляди.