Дружина футболіста збірної Росії прозріла після поїздки до Європи: "Тільки у РФ ненавидять..."
Росіянка пройшлася по співвітчизниках
Мілана, дружина лівого вінгера "Парі НН" В’ячеслава Грульова відпочила в Сербії. Після поїздки вона опублікувала резонансний пост про РФ.
Що потрібно знати
- Грульова провела відпустку в Сербії
- Після приїзду вона розкритикувала росіян за косі погляди на матерів із маленькими дітьми
- В’ячеслав був заграний за збірну Росії U-21
Відповідну публікацію Мілана розмістила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, "у Росії ненавидять дітей", хоча у всьому світі на дітей реагують із добротою.
Серби — дуже відкриті та товариські. Завжди раді щось обговорити.
Те, чому нам у них повчитися: діти – частина суспільства. Тут не дивляться косо на сім’ю з дитиною, що кричить. Тут старше покоління допомагає з дітьми. Тут усі посміхаються та раді дітям! До речі, маю думку, що тільки в Росії ненавидять дітей.
У Грузії, Туреччині, Кіпрі, ОАЕ, Мальдівах – завжди посміхалися, пригощали, питали, як звуть, допомагали. Але як тільки сідаєш у літак назад — тітки, що цикають, і гордовиті погляди.
27-річний В’ячеслав зіграв 27 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 голами. Грульов виступав за молодіжну збірну Росії. В’ячеслав та його дружина Мілана виховують двох дітей: Мирославу (народилася 25 червня 2022 року) та Варвару (народилася 3 січня 2025 року).
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Перша спроба УЄФА повернути Росію на міжнародну арену провалилася через реакцію деяких європейських країн. Напередодні команда РФ програла Єгипту у товариському матчі.