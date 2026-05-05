"Арсенал" — "Атлетіко": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Битва за фінал пройде у Британії

У вівторок, 5 травня, "Арсенал" прийме "Атлетіко" у рамках другого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У першій грі команди переможця не виявили (1:1).

Перша гра показала, що "Арсенал", який на папері був однозначним фаворитом, не є таким. Іспанці лише диво не перемогли у першій зустрічі, завдавши 18 ударів по воротах суперників. Проте Каноніри грають удома, що дає їм велику віру у перемогу та вихід у фінал турніру.

Нагадаємо, "Атлетіко" у плей-оф Ліги чемпіонів пройшло "Брюгге" (загальний рахунок 7:4), "Тоттенгем" (7:5) та "Барселону" (3:2). Каноніри, своєю чергою, вибили з турніру "Баєр" (3:1) та "Спортінг" (1:0).

Зазначимо, у фіналі ЛЧ "Атлетіко"/"Арсенал" зіграє з переможцем протистояння ПСЖ та "Баварії". До речі, парижани виграли першу дуель із рахунком 5:4. Битва за головний єврокубок пройде 30 травня у Будапешті (Угорщина).