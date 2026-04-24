Українська спортсменка відмовилася від фото з росіянкою на Євро

Українка та росіянка перетнулися на п’єдесталі пошани

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська здобула три бронзові нагороди на чемпіонаті Європи-2026 у Батумі (Грузія). Під час церемонії нагородження Ірина відмовилася від знімків із представницею РФ Варварою Кузьміновою на п’єдесталі пошани.

Що потрібно знати

Про це повідомляє російське видання ТАСС. Пропагандисти поскаржилися на поведінку українки.

Домбровська виборола три нагороди у ваговій категорії до 77 кг. Вона отримала малі "бронзи" у ривку (110 кг) та поштовху (133 кг), а за сумою (243 кг) показала третій результат. Перше місце у двоборстві посіла Янетте Юлісойні (Фінляндія) — 247 кг, представниця РФ набрала 244 кг у сумі.

Зазначимо, російські атлети виступали на турнірі у нейтральному статусі. Без прапора та гімну.

Раніше повідомлялося, що Польща не пустила росіян на юніорський ЧЄ-2026 з важкої атлетики й втратила турнір. Нагадаємо, Євро-2026 мав пройти з 23 по 30 вересня 2026 року у Любліні. Поляки відмовилися надати необхідні гарантії для візового доступу спортсменам з РФ та Білорусі, через що Європейська федерація важкої атлетики (EWF) перенесла турнір до Албанії.