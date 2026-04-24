Украинская спортсменка отказалась от фото с россиянкой на Евро

Украинка и россиянка пересеклись на пьедестале почета

Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская завоевала три бронзовые награды на чемпионате Европы-2026 в Батуми (Грузия). Во время церемонии награждения Ирина отказалась от снимков с представительницей РФ Варварой Кузьминовой на пьедестале почета.

Об этом сообщает российское издание ТАСС. Пропагандисты пожаловались на поведение украинки.

Домбровская завоевала три награды в весовой категории до 77 кг. Она получила малые "бронзы" в рывке (110 кг) и толчке (133 кг), а по сумме (243 кг) показала третий результат. Первое место в двоеборье заняла Янетте Юлисойни (Финляндия) — 247 кг, представительница РФ набрала 244 кг в сумме.

Отметим, российские атлеты выступали на турнире в нейтральном статусе. Без флага и гимна.

Ранее сообщалось, что Польша не пустила россиян на юниорский ЧЕ-2026 по тяжелой атлетике и лишилась турнира. Напомним, Евро-2026 должен был пройти с 23 по 30 сентября 2026 года в Люблине. Поляки отказались предоставить необходимые гарантии для визового доступа спортсменам из РФ и Беларуси, из-за чего Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) перенесла турнир в Албанию.