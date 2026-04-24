Вода та популярні соки зі знижкою до 41%: "АТБ" знизив ціни на напої

Марина Іщенко
Новина оновлена 24 квітня 2026, 16:43
Акції діють обмежений час, встигніть придбати за вигідною ціною

Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про чергову хвилю вигідних пропозицій. Цього разу під акційні знижки потрапив широкий асортимент напоїв: від освіжаючого тархуну до енергетиків та натуральних соків. Знижки сягають 41%, що дозволяє суттєво зекономити на щоденних покупках.

"Телеграф" підготував для вас детальний огляд акційної позиції, яка представлена на полицях магазинів. Ціни приємно здивують.

  • Тархун: Найвигідніша пропозиція тижня. Нова ціна становить лише 25,90 грн, тоді як стара ціна була 43,90 грн (знижка -41%).
  • Лимонад: Освіжаючий лимонад тепер коштує 29,90 грн замість 43,90 грн (знижка -31%).
  • Зі смаком персика та малини: Напій доступний за акційною ціною 29,90 грн, стара ціна — 43,90 грн(знижка -31%).

Детальніше у матеріалі: Ціни на деякі продукти в "АТБ" впали більш як вдвічі: список акцій.

Соки та нектари "Садочок" (тетра-пак, 0,5 л). Для всіх позицій діє знижка -37%:

  • Мультифрукт: Акційна ціна 25,50 грн (стара ціна — 40,90 грн).
  • Яблуко-виноград: Акційна ціна 25,50 грн (стара ціна — 40,90 грн).
  • Мультивітамін з м'якоттю: Акційна ціна 25,50 грн (стара ціна — 40,90 грн).
Безалкогольні напої

Енергетичні напої NON STOP (ж/б, 0,5 л). На цей товар діє знижка -35%:

  • NON STOP JUNGLE: Безалкогольний сильногазований напій коштує 24,90 грн замість 38,50 грн.
  • NON STOP ZOOM: Енергетик також доступний за ціною 24,90 грн (стара ціна — 38,50 грн).

Мінеральна вода:

  • Вода "Своя Лінія" Трускавецька (1,5 л): Базовий продукт для щоденного споживання за вигідною ціною — лише 15,90 грн.

Зверніть увагу, що термін дії деяких акцій обмежений (до 28.04), а кількість товару в магазинах може бути обмежена.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі магазинів Roshen з’явився популярний десерт.

