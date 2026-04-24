Вода та популярні соки зі знижкою до 41%: "АТБ" знизив ціни на напої
Акції діють обмежений час, встигніть придбати за вигідною ціною
Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про чергову хвилю вигідних пропозицій. Цього разу під акційні знижки потрапив широкий асортимент напоїв: від освіжаючого тархуну до енергетиків та натуральних соків. Знижки сягають 41%, що дозволяє суттєво зекономити на щоденних покупках.
"Телеграф" підготував для вас детальний огляд акційної позиції, яка представлена на полицях магазинів. Ціни приємно здивують.
- Тархун: Найвигідніша пропозиція тижня. Нова ціна становить лише 25,90 грн, тоді як стара ціна була 43,90 грн (знижка -41%).
- Лимонад: Освіжаючий лимонад тепер коштує 29,90 грн замість 43,90 грн (знижка -31%).
- Зі смаком персика та малини: Напій доступний за акційною ціною 29,90 грн, стара ціна — 43,90 грн(знижка -31%).
Детальніше у матеріалі: Ціни на деякі продукти в "АТБ" впали більш як вдвічі: список акцій.
Соки та нектари "Садочок" (тетра-пак, 0,5 л). Для всіх позицій діє знижка -37%:
- Мультифрукт: Акційна ціна 25,50 грн (стара ціна — 40,90 грн).
- Яблуко-виноград: Акційна ціна 25,50 грн (стара ціна — 40,90 грн).
- Мультивітамін з м'якоттю: Акційна ціна 25,50 грн (стара ціна — 40,90 грн).
Енергетичні напої NON STOP (ж/б, 0,5 л). На цей товар діє знижка -35%:
- NON STOP JUNGLE: Безалкогольний сильногазований напій коштує 24,90 грн замість 38,50 грн.
- NON STOP ZOOM: Енергетик також доступний за ціною 24,90 грн (стара ціна — 38,50 грн).
Мінеральна вода:
- Вода "Своя Лінія" Трускавецька (1,5 л): Базовий продукт для щоденного споживання за вигідною ціною — лише 15,90 грн.
Зверніть увагу, що термін дії деяких акцій обмежений (до 28.04), а кількість товару в магазинах може бути обмежена.
Раніше "Телеграф" писав, що у мережі магазинів Roshen з’явився популярний десерт.