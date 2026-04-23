"Іподром — у кожен дім!": перемовник Путіна Мединський вигадав новий вид спорту в Росії

У РФ зібралися відроджувати "трійку"

Помічник президента Росії, ідеолог Кремля Володимир Мединський, який очолював російську делегацію на переговорах з Україною, заявив, що "трійка" має стати національним видом спорту у РФ. У російському сегменті Інтернету його слова викликали лише хвилю жартів.

Що потрібно знати

У Росії хочуть зробити скачки національним видом спорту

Мединський порівняв "трійку" із крикетом

У мережі сміються з російського чиновника

Відповідний коментар Мединського наводить "РИА Новости". Він порівняв "трійку" із крикетом.

Російська трійка – один із національних брендів. На відміну від балалайки, матрьошки та ведмедя, трійка має великий зв’язок із реальністю. Суто російський винахід. Величезну роль відіграли художники, автори – починаючи з Гоголя та його "Мертвих душ". Хотів би побажати ентузіастам швидше відновити систему, яка б об’єднувала всіх, хто цікавиться темою. Це має бути справжній національний вид спорту, бо трійка краща за крикет. Володимир Мединський

У мережі лише посміялися зі слів Мединського. Користувачі зазначили, що більшість росіян не мають коштів для утримання коней, не кажучи вже про трійку. Дехто жартує, що наступним національним видом спорту у РФ стане "російська рулетка" або "трійки НКВС".

Довідка: "Трійка" — вид запряжки з трьома кіньми. Центральний кінь (коренник) йде риссю, а бічні (пристяжні) — галопом. Змагаються екіпажі у швидкісній їзді та фігурній (оцінюється майстерність управління, з’їждженість коней, краса запряжки та гармонія рухів екіпажу).

Що таке "трійка"

Трійки НКВС — це позасудові органи, які стали одним із головних інструментів масових репресій в СРСР, особливо в період "Великого терору" (1937-1938). Комісія називалася "трійками", бо до неї входили три чиновники: начальник обласного управління НКВС (голова), секретар обкому ВКП(б) Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків), прокурор області.

