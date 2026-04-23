Нова заява Путіна розсмішила навіть росіян

Глава Кремля нагородив російських спортсменів і відзначився безглуздими звинуваченнями

Президент Росії Володимир Путін звинуватив чиновників Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у корупції. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК усунув російських атлетів від міжнародних змагань, однак у деяких видах спорту Росія повертається на світову арену з прапором та гімном.

Що потрібно знати

Путін нагородив російських боксерів за перемоги на "чемпіонаті світу"

Глава Кремля заявив про корупцію у МОК

Мережа регоче над словами президента РФ

Відповідний коментар глави Кремля наводить ТАСС. За його словами, колишнє керівництво МОК (Томас Бах) завдало "шкоди олімпійському руху".

Виборчі санкції щодо російських атлетів під приводом засудження дій Росії щодо захисту наших людей, наших інтересів у рамках конфлікту в Україні за повного ігнорування інших аналогічних трагічних численних збройних конфліктів на планеті лише оголили корумпованість та політичну заангажованість значної частини міжнародних спортивних чиновників. Ганебна, я б сказав, боягузлива політично мотивована поведінка колишнього керівництва Міжнародного олімпійського комітету завдала величезної шкоди олімпійському руху та самим принципам олімпізму. Володимир Путін

Ця заява Путіна лише розсмішила мережу. У російському сегменті Інтернету користувачі відкрито називають слова глави Кремля "ахінеєю", а також зазначають, що Путін живе у своєму світі з альтернативною реальністю.

Додамо, що ці слова Путін сказав під час нагородження російських боксерів. Спортсменів нагороджували за перемоги на фейковому чемпіонаті світу, що проходив під егідою IBA (Міжнародна асоціація боксу). Ця організація керується другом Путіна Умаром Кремльовим і була виключена з МОК через корупцію. Країни, які відмовилися виступати під егідою IBA, створили нову боксерську федерацію — World Boxing. Пізніше організацію визнав МОК, після чого Федерація боксу України приєдналася до неї.

Раніше Путін розсмішив мережу заявивши, що Росія готова до проведення Олімпійських ігор. До речі, РФ відмовилася від ідеї проведення альтернативної Олімпіади, хоча указ про її проведення підписував особисто Путін.