Чісора — Вайлдер: хроніка вечора боксу

Лондон приймав великий бій у гевівейті

У суботу, 4 квітня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся масштабний вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийшли британець Дерек Чісора (36-13, 23 КО) та американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО).

Що потрібно знати

Чісора провів бій з Вайлдером

Букмекери віддавали перевагу "Війні"

Деонтей переміг і наблизився до чемпіонського поєдинку

"Телеграф" провів онлайн-трансляцію вечора боксу Чісора — Вайлдер. Головний бій завершився перемогою Деонтея.

Хроніка вечора боксу Чісора — Вайлдер

Бій Чісора — Вайлдер завершено. Судді віддали перемогу Деонтею роздільним рішенням — 115-111, 115-113, 112-115.

Усі поєдинки андеркарда завершено.

Матеуш Мастернак (48-7, 32 KO) рішенням суддів програли Віддалу Райлі (13-0, 7 KO) у бою за титул чемпіона Європи за версією EBU у важкій вазі (до 90,7 кг).

Дензел Бентлі (22-3-1, 18 KO) переміг технічним нокаутом Ендрі Сааведру (17-2-1, 14 KO) у бою за вакантний тимчасовий титул за версією WBO у середній вазі (до 72,6 кг).

Чісора та Вайлдер готуються до бою.

Вайлдер прибув на арену.

Метті Харріс (9-1, 7 KO) нокаутував Франкліна Ігнатуса (9-2-1, 1 КО) у поєдинку тяжів.

Чісора прибув на арену.

Амір Андерсон (7-0, 7 КО) нокаутував Джордана Дуджона (10-7, 0 КО) у 8 раунді у поєдинку середньоваговиків (до 72,6 кг).

21:00 — Стартують поєдинки основного карда!

Ештон Сілв (13-1, 10 KO) одноголосним рішенням переміг Рауля Антоніо Галавіса (15-5-2, 9 КО) у поєдинку суперлегкої ваги (до 63,5 кг).

Джермейн Длівейо (9-0, 4 КО) переміг Джейка Моргана (7-3, 1 КО) технічним нокаутом у рамках поєдинку, який проходив у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Ден Товард (8-1, 6 КО) нокаутував Місаеля Да Вейгу (7-1, 2 КО) у 4-му раунді у поєдинку першої середньої ваги (до 69,9 кг).

Завершився перший бій карда. Том Велланд (10-1, 5 КО) одноголосним рішенням суддів переміг Яхіра Олександра Солоріо (6-23-5, 2 КО) у рейтинговому поєдинку напівлегкої ваги (до 57,2 кг).

Що на кону бою Чісора — Вайлдер

Бій Чісора — Вайлдер, ймовірно, стане останнім для британця, а ось американець розраховує перемогти, після чого знову стати чемпіоном світу. Перемога у такому поєдинку практично гарантовано прокладе боксерові шлях до титульного бою.

Де дивитися бій Чісора — Вайлдер

Переглянути вечір боксу Чісора — Вайлдер в Україні можна на медіаплатформі DAZN за системою PPV (плати за перегляд). Вартість офіційної трансляції складає 861 грн. Крім того, DAZN пропонує користувачам передплату Ultimate за 830 гривень/місяць. Розігрівальні поєдинки шоу Чісора — Вайлдер стартують о 19:00 за київським часом, основний кард — о 21:00 за київським часом. Головний бій орієнтовно розпочнеться після опівночі.

Прогноз на бій Чісора — Вайлдер

На думку букмекерів, 42-річний британець на прізвисько "Війна" є невеликим фаворитом поєдинку. На успіх Дерека можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,54. В той самий час тріумф 40-річного американця на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" оцінюється коефіцієнтом 2,48.

Андеркард бою Чісора — Вайлдер

Матеуш Мастернак (48-6, 32 KO) — Віддал Райлі (13-0, 7 KO) — бій за титул чемпіона Європи за версією EBU у важкій вазі (до 90,7 кг).

Дензел Бентлі (21-3-1, 17 KO) — Ендрі Сааведра (17-1-1, 14 KO) — бій за вакантний тимчасовий титул за версією WBO в середній вазі (до 72,6 кг).

Метті Харріс (8-1, 6 KO) — Франклін Ігнатус (9-1-1, 1 КО) — 8-раундовий бій у важкій вазі (понад 90,7 кг).

Амір Андерсон (6-0, 6 КО) — Джордан Дуджон (10-6, 0 КО) — 8-раундовий бій у середній вазі (до 72,6 кг).

Ештон Сілв (12-1, 10 KO) — Рауль Антоніо Галавіс (15-4-2, 9 КО) — 8-раундовий бій у суперлегкій вазі (до 63,5 кг).

Джермейн Длівейо (8-0, 3 КО) — Джейк Морган (7-2, 1 КО) — 8-раундовий бій у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Ден Товард (7-1, 5 КО) — Місаель Да Вейга (7-0, 2 КО) — 6-раундовий бій у першій середній вазі (до 69,9 кг).

Том Велланд (9-1, 5 КО) — Яхір Олександр Солоріо (6-22-5, 2 КО) — 4-раундовий бій у напівлегкій вазі (до 57,2 кг).

Кард шоу Чісора — Вайлдер

Останні бої

Чісора у лютому 2025 року переміг Отто Валліна одноголосним рішенням суддів.

Вайлдер, своєю чергою, в червні 2025 нокаутував Тайрелла Херндона.

Зазначимо, на цей час поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.