Чісора — Вайлдер: відео бою

"Війна" та "Бронзовий бомбардувальник" провели супербій у Британії

У суботу, 4 квітня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся грандіозний вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринзі зійшлися британець Дерек Чісора (36-13, 23 КО) та американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО).

Що потрібно знати

Бій Чісора — Вайлдер очолив шоу в Лондоні

Деонтей наблизився до чемпіонського поєдинку

Дерек попрощався з боксом

"Телеграф" провів онлайн-трансляцію бою Чісора — Вайлдер. Поєдинок "Війни" та "Бронзового бомбардувальника" завершився перемогою американця роздільним рішенням суддів.

Відео бою Чісора — Вайлдер

Судді віддали перемогу Вайлдеру окремим рішенням — 115-111, 115-113, 112-115.

12 раунд: Боксери пройшли всю дистанцію. Чекаємо на рішення суддів.

11-й раунд: Дерек випав за канати – нокдаун зарахований! За 20 секунд до кінця раунду Чісора відповів своїм нокдауном!

10-й раунд: "Війна" зайняв кут рингу і хвилину не завдавав ударів у відповідь, чекаючи на помилку суперника. Опоненти завершили раунд у клінчі.

9-й раунд: Чісора атакує, після чого рятується в клінчах. Так він провів останні 3 хвилини.

8-й раунд: Дерек після розміну впав — нокдаун! Наприкінці 3-хвилинки британець ледь не відправив у нокдаун опонента.

7-й раунд: "Війна" знову втратив баланс і завалився разом із суперником.

6-й раунд. Чісора йде на суперника та обмінюється важкими ударами. Відбудеться диво, якщо ми побачимо сьогодні 12 раундів.

5-й раунд: Вайлдер намагається джебом утримати Чісору, але це дуже складно. Британець знову впав – без нокдауну. Дерек все частіше потрапляє своїми розмашистими ударами, але знову опиняється на настилі рингу.

4-й раунд. Після одного з клінчів Вайлдер звалився на канвас. Обидва боксери дуже втомилися. Наприкінці раунду "Війна" ледь не поклав суперника.

3-й раунд. Британець у якийсь момент зупинився й американець його просто добивав. Мабуть, все через розтин (очі залило кров'ю і він нічого не бачив).

2-й раунд. Боксери пішли в обмін ударами. Наприкінці раунду Дерек коліном зачепив настил рингу.

1-й раунд. Чісора з перших секунд пішов в атаку, британець скорочує дистанцію, але наривається на клінчі. Наприкінці 3-хвилинки Дерек та Вайлдер повисли на канатах і не реагували на команду "стоп" від рефері, через що отримали попередження.

Бій розпочався!

Чісора та Вайлдер готуються до виходу на ринг.

Чісора та Вайлдер готуються до бою.

Вайлдер прибув на арену.

Чісора прибув на арену.

Додамо, що Дерек — невеликий фаворит у протистоянні з американцем.

Зазначимо, на цю мить поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Обидва проведуть бої у травні 2026 року.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.