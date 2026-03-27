Усик не допоміг: легенду боксу потай зняли на відео на матчі збірної України

Боксер відвідав футбольний матч як звичайний уболівальник

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF, олімпійський чемпіон, перший віцепрезидент ФК "Полісся" Олександр Усик (24-0, 15 КО) відвідав матч Україна — Швеція (1:3) у Валенсії (Іспанія). До речі, боксер перебував на трибунах разом з іншими вболівальниками.

Що потрібно знати

Україна невдало завершила відбір на ЧС-2026

Усик прийшов повболівати за Синьо-жовтих

У мережі показали, як боксер співав гімн України

Відповідне відео опублікував користувач daskalyuk_08 в threads. Він зняв реакцію боксера на гімн України, а також пізніше зробив із ним спільне фото. Олександр під час національного гімну приклав руку до серця, а також співав його разом із тисячами українців.

На жаль, присутність чемпіона не вплинула на гру українських футболістів. Синьо-жовті ганебно програли матч та залишилися без путівки на ЧС-2026.

Повний відеоогляд матчу Україна – Швеція. Джерело відео — Megogo.

Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно було виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. Тепер шведи за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти Польщі. У разі успіху скандинави зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На українців чекає товариська гра з албанцями (31 березня).

Зазначимо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.