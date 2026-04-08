Єрмак створив власну ГО, з ним у команді військові: що відомо
Повноцінну роботу з офісом та першими кейсами заплановано вже на травень поточного року
Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про створення громадської організації "Справедливість для України". Серед засновників крім нього є також військові та юристи з практичним досвідом війни, та правозахисники.
Про це Єрмак розповів у своєму Telegram-каналі у середу, 8 квітня. За його словами, у комітеті НААУ він із командою працює над системними рішеннями: політики, підходи, законодавство.
"ГО — це продовження цієї роботи, але вже на рівні конкретних кейсів. Мова про військових, полонених, їхні сім’ї, дітей — і про їхні реальні юридичні питання: статус, виплати, захист прав, компенсації", — пояснив Єрмак.
Серед засновників є також такі правозахисники:
- Артем Дибленко — офіцер морської піхоти, який пройшов полон після оборони Маріуполя.
- Юлія Степаненко — адвокат з міжнародною практикою.
- Тетяна Кан — військова, адвокат та управлінець.
Єрмак каже, що повноцінну роботу з офісом та першими кейсами заплановано вже на травень поточного року.
