До 250 грн економії: "АТБ" переписав цінники на ковбасу та сир до великоднього столу

Найбільша акція триває на м'ясні вироби

З 8 квітня в супермаркетах "АТБ" стартували нові знижки на ковбасні вироби та сири, які дозволяють покупцям суттєво заощадити на покупках до Великодня. У межах акції ціни на популярні позиції знизилися до 35-40%.

Знижки діятимуть до 14 квітня включно. Про це дізнався "Телеграф" з рекламної газети "АТБ".

Зокрема, ковбаса "Салямі Баварська" (1 кг) подешевшала з 620,00 гривень до 370,89 гривні — економія становить майже 250 гривень. Ковбаса "Баликова" (500 г) тепер коштує 98,90 гривень замість 165,00 гривень, що дозволяє зекономити понад 65 гривень. Варена ковбаса "До пюрешки" (500 г) також продається зі знижкою — 79,90 гривень замість 133,00 гривень, тобто вигода складає понад 50 гривень.

Не менш вигідні пропозиції діють і на сир. Сир "Комо" "Голландія" можна придбати за 55,50 гривень замість 85,90 гривень — економія понад 30 гривень. Сир "Кантрі" та "Традиційний" цього ж бренду подешевшав до 56,90 гривень із 87,90 гривень, що дозволяє заощадити близько 31 гривень.

