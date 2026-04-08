До 250 грн економії: "АТБ" переписав цінники на ковбасу та сир до великоднього столу

Марина Бондаренко
Знижки в "АТБ" на продукти для нарізки здешевшали до 40%
Знижки в "АТБ" на продукти для нарізки здешевшали до 40%.

Найбільша акція триває на м'ясні вироби

З 8 квітня в супермаркетах "АТБ" стартували нові знижки на ковбасні вироби та сири, які дозволяють покупцям суттєво заощадити на покупках до Великодня. У межах акції ціни на популярні позиції знизилися до 35-40%.

Знижки діятимуть до 14 квітня включно. Про це дізнався "Телеграф" з рекламної газети "АТБ".

Зокрема, ковбаса "Салямі Баварська" (1 кг) подешевшала з 620,00 гривень до 370,89 гривні — економія становить майже 250 гривень. Ковбаса "Баликова" (500 г) тепер коштує 98,90 гривень замість 165,00 гривень, що дозволяє зекономити понад 65 гривень. Варена ковбаса "До пюрешки" (500 г) також продається зі знижкою — 79,90 гривень замість 133,00 гривень, тобто вигода складає понад 50 гривень.

Знижки на ковбасу та сир в "АТБ" до 14 квітня 2026
Скільки коштує ковбаса в "АТБ" по знижках. Фото: рекламна газета магазина

Не менш вигідні пропозиції діють і на сир. Сир "Комо" "Голландія" можна придбати за 55,50 гривень замість 85,90 гривень — економія понад 30 гривень. Сир "Кантрі" та "Традиційний" цього ж бренду подешевшав до 56,90 гривень із 87,90 гривень, що дозволяє заощадити близько 31 гривень.

Скільки коштує сир в "АТБ" по знижках. Фото: рекламна газета магазина
Знижки до 40% на ковбасу та 35% на сири в "АТБ" до 14 квітня 2026
Знижки на ковбасу та сири в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Сільпо" можна зекономити 100 гривень на вершковому маслі, яке якраз потрібне для приготування паски.

