Чисора - Уайлдер: хроника вечера бокса

Лондон принимал большой бой в хевивейте

В субботу, 4 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг вышли британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО) и американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО).

"Телеграф" провел онлайн-трансляцию вечера бокса Чисора — Уайлдер. Главный бой завершился победой Деонтея.

Бой Чисора — Уайлдер завершен. Судьи отдали победу Деонтею раздельным решением — 115-111, 115-113, 112-115.

Все поединки андеркарда завершены.

Матеуш Мастернак (48-7, 32 KO) решением судем програли Виддалу Райли (13-0, 7 KO) в бою за титул чемпиона Европы по версии EBU в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Дензел Бентли (22-3-1, 18 KO) победил техническим нокаутом Эндри Сааведру (17-2-1, 14 KO) в бою за вакантный временный титул по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг).

Чисора и Уайлдер готовятся к бою.

Уайлдер прибыл на арену.

Мэтти Харрис (9-1, 7 KO) нокаутировал Франклина Игнатуса (9-2-1, 1 КО) в поединке тяжей.

Чисора прибыл на арену.

Амир Андерсон (7-0, 7 КО) нокаутировал Джордана Дуджона (10-7, 0 КО) в 8 раунде в поединке средневесов (до 72,6 кг).

21:00 — Стартуют поединки основного карда!

Эштон Силв (13-1, 10 KO) единогласным решением победил Рауля Антонио Галависа (15-5-2, 9 КО) в поединке суперлегкого веса (до 63,5 кг).

Джермейн Дливэйо (9-0, 4 КО) победил Джейка Моргана (7-3, 1 КО) техническим нокаутом в рамках поединка, который проходил во втором полулегком весе (до 59 кг).

Дэн Товард (8-1, 6 КО) нокаутировал Мисаэля Да Вейгу (7-1, 2 КО) в 4-м раунде в поединке первого среднего веса (до 69,9 кг).

Завершился первый бой карда. Том Уэлланд (10-1, 5 КО) единогласным решением судей победил Яхира Александра Солорио (6-23-5, 2 КО) в рейтинговом поединке полулегкого веса (до 57,2 кг).

Бой Чисора — Уайлдер, вероятно, станет последним для британца, а вот американец рассчитывает победить, после чего вновь стать чемпионом мира. Победа в таком поединке практически гарантированно проложит боксеру путь к титульному бою.

Посмотреть вечер бокса Чисора — Уайлдер в Украине можно на медиа-платформе DAZN по системе PPV (плати за просмотр). Стоимость официальной трансляции составляет 861 грн. Кроме того, DAZN предлагает пользователям подписку Ultimate за 830 гривен/месяц. Разогревочные поединки шоу Чисора — Уайлдер стартуют в 19:00 по киевскому времени, основной кард — в 21:00 по киевскому времени. Главный бой ориентировочно начнется после полуночи.

По мнению букмекеров, 42-летний британец по прозвищу "Война" является небольшим фаворитом поединка. На успех Дерека можно сделать ставку с коэффициентом 1,54. В то же время триумф 40-летнего американца по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" оценивается коэффициентом 2,48.

Матеуш Мастернак (48-6, 32 KO) — Виддал Райли (13-0, 7 KO) — бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Дензел Бентли (21-3-1, 17 KO) — Эндри Сааведра (17-1-1, 14 KO) — бой за вакантный временный титул по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг).

Мэтти Харрис (8-1, 6 KO) — Франклин Игнатус (9-1-1, 1 КО) — 8-раундовый бой в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Амир Андерсон (6-0, 6 КО) — Джордан Дуджон (10-6, 0 КО) — 8-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг).

Эштон Силв (12-1, 10 KO) — Рауль Антонио Галавис (15-4-2, 9 КО) — 8-раундовый бой в суперлегком весе (до 63,5 кг).

Джермейн Дливэйо (8-0, 3 КО) — Джейк Морган (7-2, 1 КО) — 8-раундовый бой во втором полулегком весе (до 59 кг).

Дэн Товард (7-1, 5 КО) — Мисаэль Да Вейга (7-0, 2 КО) — 6-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Том Уэлланд (9-1, 5 КО) — Яхир Александр Солорио (6-22-5, 2 КО) — 4-раундовый бой в полулёгком весе (до 57,2 кг).

Чисора в феврале 2025 года победил Отто Валлина единогласным решением судей.

Уайлдер, в свою очередь, в июне 2025 года нокаутировал Тайрелла Херндона.

Отметим, на данный момент поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.