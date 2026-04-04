Чісора — Вайлдер: де і коли дивитися бій

Британія прийме великий бій

У суботу, 4 квітня, на арені O2 у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу. Очолить шоу поєдинок досвідчених важковаговиків Дерек Чісора (36-13, 23 КО) — Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО). "Телеграф" проведе онлайн — трансляцію вечора боксу Чісора — Вайлдер.

Що потрібно знати

Вайлдер раніше був домінантним чемпіоном світу (10 захистів)

В Україні та світі шоу боксу Чісора – Вайлдер покаже медіасервіс DAZN. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Переглянути вечір боксу Чісора — Вайлдер на DAZN можна по системі PPV (плати за перегляд). Вартість офіційної трансляції складає 861 грн. Крім того, DAZN пропонує користувачам передплату Ultimate за 830 гривень/місяць. З нею можна подивитися бій Чісора — Вайлдер трохи дешевше.

Розігрівальні поєдинки шоу Чісора — Вайлдер стартують о 19:00 за київським часом, основний кард — о 21:00 за київським часом. Головний бій орієнтовно розпочнеться після опівночі.

Очікується, що переможець бою Чісора — Вайлдер наблизиться до чемпіонського поєдинку. Примітно, що для Дерека цей поєдинок стане останнім у кар’єрі.

Чісора відомий українським уболівальникам по бою з Віталієм Кличком у 2012 році. Перед поєдинком "Війна" дав ляпас супернику, а також плюнув в обличчя Володимиру Кличку. Потім Віталій просто побив британця у рингу.

Уайлдер, своєю чергою, довгий час володів поясом WBC, поки його не відібрав Тайсон Ф’юрі. Американець провів трилогію з "Циганським королем" — одна нічия і дві поразки "Бронзового бомбардувальника".

Зазначимо, на цей час поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.