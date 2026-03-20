Усик вперше привіз суперзірку боксу в Україну: для чого він тут

Іменитий боксер приїхав в Україну, попри війну

У п’ятницю, 20 березня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) повернувся до України. Українець зненацька приїхав не один.

Усик повернувся в Україні разом з Ентоні Джошуа

AJ вперше відвідує нашу країну

Олександр та Ентоні двічі були суперниками на рингу

Гостем нашої країни вперше став британський боксер, колишній чемпіон світу у гевівейті, олімпійський чемпіон Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). AJ, ймовірно, стане головною запрошеною зіркою вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions у Києві. Крім того, Джошуа обіцяв своєму українському тренеру відвідати Україну.

Усик та Джошуа прибули в Україну ввечері. Олександр уже познайомив знаменитого боксера з українською культурою.

Вже в Україні. Сьогодні провів невелику екскурсію для Ентоні Джошуа, на якій розповідав про культуру нашої країни та знайомив його з нашими національними стравами! Олександр Усик

Зазначимо, Усик та Джошуа провели два бої між собою. Обидва поєдинки завершилися перемогою українця рішенням суддів.

Олександр та Ентоні залишилися у добрих відносинах після очних битв. А перед боєм із Джейком Полом AJ і зовсім тренувався у таборі Усика, де працював з українським тренером. Після перемоги над Полом британець вирушив до Нігерії, де потрапив у смертельну аварію. Боксер втратив відразу двох тренерів-друзів і був готовий закінчити зі спортом. Пізніше Джошуа повернувся до тренувань і був помічений у тренувальному таборі Усика.

Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.