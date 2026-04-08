Ціна на нафту різко обвалилася: чи може подешевшати пальне в Україні

Перші АЗК почали знижувати ціни, але ще не всі гравці ринку відреагували

Тимчасове затишшя на Близькому Сході призвело до того, що ціна на нафту марки Brent різко впала нижче позначки $95 за барель, втративши близько 14-16% своєї вартості за один день. Проте експерти закликають передчасно не радіти і не чекати миттєвого зниження цін.

Що потрібно знати:

Для можливого здешевшання потрібні кілька днів стабільно низьких котирувань

Станом на 8 квітня ціни на пальне в Україні переважно продовжували зростати

Водночас деякі мережі вже знизили ціни

Як зауважив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, пролунав гарний сигнал, та його має бути достатньо щоб ціни припинили зростати та зафіксувались на поточному рівні.

"Слідкуємо за ситуацією, адже такі перепади мали місце і в березні, але все поверталося назад. Подальші події буде визначати динаміка біржових цін на нафтопродукти", — каже експерт. Прогнозувати ціни наразі не береться, адже ситуація хитка.

Котирування дизпального на Лондонській біржі/ Скріншот

Аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко вважає, що зростання вартості пального наразі припиниться, та про здешевшання говорити поки рано: "Треба пару днів, щоб котирування побули низькими". Проте зауважимо — ціни на пальне в Україні станом на 8 квітня все ще росли. Зокрема, за даними експерта — на ОККО додали 1,9 грн/на літрі до дизпального від вчора, а на WOG дизель здорожчав на 1,1 грн/л. Це сталось опівночі, наголошує експерт, тож робити це могли до подій у світі.

Однак ринок вже почав реагувати, зокрема на заправках мережі "Укрнафта" ціна на дизель впала на 1 грн на літрі, а на UPG — 2 грн/л.

Що стосується ціни на бензин, то він дорожчав точково, зокрема на заправках "Укрнафта" і KLO. А95 подорожчав у порівнянні з 7 квітня:

Укрнафта: з 73,40 до 73,99 (+0,59 грн)

KLO: з 73,69 до 75,09 (+1,40 грн)

Яка ціна пального в Україні

Ціна на всі види пального потроху чи ні, але здебільшого зросла станом на ранок 8 квітня. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що очікують зниження цін на всіх АЗК.

Ціни на пальне 8 квітня/Джерело: Главком

Раніше "Телеграф" розповідав, що до травня в Україні діє офіційний спосіб заощадити на пальному — кешбек на цю категорію товарів. Максимальна сума кешбеку за місяць — 1000 грн.