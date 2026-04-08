Трамп погодився на перемир'я, Іран святкує перемогу. Що відбувається на Близькому Сході

Тегеран передав Вашингтону свої вимоги

В ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив двотижневе перемир'я у війні з Іраном. Тегеран заявив, що він переміг, а Штати нібито погодилися на його умови.

Про перемир'я Трамп написав у соцмережі Truth Social. Американський лідер наголосив, що погодився на прохання Пакистану стримати "руйнівні дії".

Трамп погодився на перемир'я з Іраном — що він сказав

За умови згоди Ірану на повне, негайне і безпечне відкриття Ормузької протоки, я згоден призупинити бомбардування і атаки на Іран на два тижні. Це буде двостороннє перемир'я, Дональд Трамп

Він додав, що Штати "виконали та перевершили всі військові завдання". Також країна просунулася в напрямку остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході.

Іран передав США 10 вимог — що про них каже Трамп

Президент США повідомив, що отримав від Тегерану пропозицію для перемир'я з 10 пунктів. За його словами, "вона є прийнятною основою для переговорів".

Майже всі спірні моменти минулого були узгоджені між Сполученими Штатами та Іраном, але двотижневий період дасть змогу остаточно доопрацювати й укласти угоду, — пише Трамп

Тегеран заявив, що Вашингтон програв та погодився на його умови

Водночас у Тегерані заявляють, що Вашингтон програв і погодився на 10 пунктів його мирного плану, повідомляє The New York Times. Рада нацбезпеки Ірану оприлюднила заяву, в якій стверджує, що Тегеран здобув перемогу, а США нібито ще на 10 день війни зрозуміли, що не переможуть.

Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи і народ мають залишатися єдиними і непохитними, — йдеться в заяві

Що Іран вимагає від США

Також Рада нацбезпеки стверджує, що США нібито погодилися на всі 10 пунктів мирного плану Ірану. Йдеться про такі вимоги:

зобов'язання про ненапад;

збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою;

згоду на збагачення урану;

скасування всіх первинних санкцій;

скасування всіх вторинних санкцій;

припинення дії всіх резолюцій Ради безпеки ООН;

припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ;

виплата компенсації Ірану;

виведення американських бойових сил із регіону;

припинення війни на всіх фронтах, включно з війною проти "Хезболли" в Лівані.

Однак Трамп писав лише про готовність обговорити пропозицію з 10 пунктів. Крім того, як пише AP в іранській версії плану, перекладеній перською мовою, Іран включив фразу "прийняття збагачення урану" для своєї ядерної програми. Цього пункту нібито не було в англійських версіях, які іранські дипломати передали журналістам. Американський лідер неодноразово наголошував, що повне припинення іранської ядерної програми є ключовим моментом війни.

Ізраїль теж погодився на перемир'я, але бойові дії тривають

Ізраїль та Іран також досягли угоди про двотижневе перемир'я. Водночас тоді як США припинили бойові дії щодо Ірану, Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ударами.

За даними The Times of Israel, що ВПС Ізраїлю продовжують завдавати ударів. Іран також випустив кілька залпів балістичних ракет по Ізраїлю.

Чи відкриє Іран Ормузьку протоку

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі підтвердив перемир'я зі США й заявив, що на цей період Тегеран відкриває Ормузьку протоку. Водночас, як пише Associated Press, Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому блокування Ормузької протоки вигідно Росії. Через неї проходить близько 20% світової нафти.