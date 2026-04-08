Росія переписує історію України у світі. Нардепка пояснила, що потрібно змінити

Росія має цілі інститути, які працюють над поширенням її версії історії

Українська історія з російськими наративами досі зустрічається в західних виданнях. Серед таких була навіть поважна Британська енциклопедія. Автори не спромоглися назвати війну в Україні війною, а використовували російський варіант "спецоперації" і це не єдиний приклад.

Українська нардепка Наталія Піпа домоглась внесення правок до висвітлення української історії на сторінках видання "History: The Definitive Visual Guide". Зокрема скориговані дані про початок повномасштабного вторгнення, Голодомор, руйнування Києва монголами в 1240 році та навіть опису України, в якому до цього згадували Росію. "Телеграф" поспілкувався з нардепкою про подальші плани на виправлення неточностей в західних виданнях та зміщення акцентів з Росії при розмовах про Україну.

Поодинокі перемоги замість системної роботи

Подібне виправлення, як і те, що назви українських міст час від часу пишуть правильно — лише прецедент, вважає Наталя Піпа.

"Київ вже майже всюди пишуть правильно, але ще десь писали Одесса, Кам'янець-Подольський, ЛьвОв і так далі. То, наприклад, в британському видавництві іншому, який видає таку відому книжку Maps, то там ми просили і нас чули, і вносили корективи. І насправді цікаво, коли Київ пише правильно, а інші міста неправильно", — пояснює нардепка.

Таких прецедентів чимало, проте системна робота на держаному рівні не ведеться, зокрема для коригування закордонних підручників. Як пояснює парламентарка — немає жодної посадової особи, яка б цим системно займалась. Вона припускає, що це міг би бути Український інститут при МЗС, адже саме так формується образ України у світі. На випадки пропаганди РФ в текстах про Україну реагують точково.

Росія працює системно — Україна лише починає

На відміну від України, Росія веде системну роботу в інформаційному полі. Йдеться не лише про пропаганду, а й про вплив на академічне середовище.

Нема в нас сьогодні, не то, що установи, нема конкретної посадової особи, яка займається цим з дня в день. В той час, коли Росія має цілі інститути, які з цим працюють, та, коли в університетах всі кафедри славістики — це по факту кафедри Росії Наталя Піпа, народна депутатка

Україна тільки зараз почала працювати в цьому напрямку, і на думку Піпи це потрібно вирішувати якнайшвидше, принаймні на рівні створення посади для цього. Бо пропаганда — інформаційний вимір війни, а книги та підручники впливають на її формування. "Бо от питання, кому вірити чи Путіну, який сказав, що України ніколи не існувало і Русь — це від слова Росія, а не навпаки, що Русь зі столицею в Києві", — зауважує нардепка.

Приклад неточностей на сторінках на сторінках видання "History: The Definitive Visual Guide" 2023 року/Фото з фейсбуку Наталі Піпи

Виправлення неточностей на сторінках на сторінках видання "History: The Definitive Visual Guide" 2025 року/Фото з фейсбуку Наталі Піпи

МЗС перевантажене, але альтернативи поки немає

Наявні культурні аташе не можуть впоратися з об'ємом задач, який зріс коли українці масово виїхали за кордон. В кожному посольстві людину, що реагувала б на неточності в книжках та підручниках знайти складно, реалістичніше — створити відділ в МЗС. Наразі робота також спрямована на те, що знизити вплив російських наративів в Європі, зокрема вдалось скасувати одну з подій з подібними ідеями, проте це не завжди вдається.

"Виступ оцієї їхньої відомої співачки оперної не вдалося зупинити. Ні в Британії, ні в Швейцарії, російської, яка фінансує війну в Україні, зокрема і криптовалютою, є доведення. Не вдалось. Дуже улюблена співачка", — каже Піпа про виступ російської співачки Анни Нетребко, проти якого виступало українське МЗС.

