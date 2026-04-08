Українців можуть змусити розбирати завали: юрист розповів, як це працює з боку закону

Примусити можуть не усіх — є три категорії, кого точно омине

В Одесі військова адміністрація вирішила залучати людей до суспільно корисних робіт — від розбору завалів до чергування в пунктах незламності. Йдеться не лише про безробітних чи ВПО, а й про частину працюючих громадян. При цьому важливий нюанс — така трудова повинність не є добровільною.

Що потрібно знати:

Серед робіт: розбір завалів, будівництво укриттів, вантаження гуманітарної допомоги, чергування в пунктах незламності

Оплата за суспільно корисні роботи має бути не нижчою за середню зарплату

Закон дозволяє такі роботи під час воєнного стану, але вони не можуть використовуватися для прибуткової діяльності бізнесу

Найбільше питань викликало те, чи можуть змусити працювати, хто саме підпадає під рішення і чи не почнуться "рознарядки" по квартирах. "Телеграф" поспілкувався з юристом Ігорем Чудовським, щоб розібратися, де тут закон, а де — ризики зловживань. Як зауважив фахівець — питання складне тому, що ніколи не використовували практично.

Про які роботи йдеться та кого стосується

Як зазначено в розпорядженні, йдеться про розбір завалів, будівництво і ремонт укриттів, вантаження гуманітарної допомоги, чергування в пунктах незламності, виготовлення маскувальних сіток тощо. Серед категорій названі безробітні, ВПО, ветерани, інші незайняті особи, а також працівники підприємств, що працюють під час воєнного стану. Формуватимуть бригади з працездатних осіб віком від 18 до 65 років, а пенсіонери можуть долучатися добровільно. Робітникам платитимуть.

За словами юриста, правова база для таких рішень існує. "У воєнний стан держава має право залучати людей до суспільно корисних робіт не лише на добровільних засадах, і це не суперечить Конституції, бо стаття 43 прямо каже: робота, яка виконується відповідно до законів про воєнний чи надзвичайний стан, не вважається примусовою працею в конституційному сенсі", — каже Чудовський.

На практиці це має працювати за механізмом. Спочатку — рішення військової адміністрації або командування, визначення видів робіт, замовників, виконавців, категорій осіб, далі — оформлення залучення. "Це не означає, що будь-хто з посвідченням може ходити по квартирах і "розписувати людей по об’єктах", — підкреслює юрист.

Нюанси для тих, хто працює

Тих, хто має роботу, можуть залучати лише за погодженням із роботодавцем. "За таким працівником зберігається його основне місце роботи, а оплата за суспільно корисні роботи не може бути нижчою за середню зарплату за основним місцем роботи", — розповідає про гарантії для залучених Чудовський. Не залучаються до трудової повинності ті, хто вже залучений до оборонної сфери, захисту критичної інфраструктури або заброньовані.

Безробітні та ВПО

Для безробітних та переселенців ситуація інакша. "Якщо людина є безробітною, центр зайнятості під час воєнного стану може запропонувати їй суспільно корисні роботи. Відмова від таких робіт є підставою для припинення реєстрації безробітного. Тобто схема тут не "ти завтра раб держави", а "тобі пропонують роботу в межах режиму воєнного стану, і відмова тягне втрату статусу безробітного", — пояснює юрист. "Для ВПО автоматичного окремого режиму "всіх на лопати" закон не створює; якщо ВПО є працездатною незайнятою особою і підпадає під визначені категорії, її можуть залучити в загальному порядку", — зауважує юрист.

Де проходить межа: оборона чи бізнес

Головне — суспільно корисні роботи не можуть бути пов'язані з підприємництвом та прибутковою діяльністю. Не можна маскувати комерцію під "суспільну необхідність".

Відправити людей "на ковбасу" або "на горілку", щоб приватний бізнес не зупинив прибуток, — це вже не про суспільно корисні роботи, а про дуже слизьку правову самодіяльність. Інша річ — розбір завалів після прильоту, будівництво укриття, ліквідація наслідків обстрілу, гуманітарне забезпечення, роботи для цивільного захисту. Оце — так. Поставити безробітного фасувати сосиски під вивіскою "оборонна необхідність" — ні. Ігор Чудовський, юрист

Механізм воєнного стану дозволяє використовувати ресурси не лише державних, а й приватних підприємств. Проте є обмеження — перелік дозволених робіт, порядок Кабміну та межі указу про воєнний стан.

"Юридично це можливо, але не "всіх безробітних на розбір завалів", не "завтра віддати 10 працівників приватної фірми на чужий завод", і точно не "допомога приватному бізнесу заробляти під прикриттям воєнного стану". Закон дозволяє короткострокове залучення до робіт оборонного й рятувального характеру, з оформленням, оплатою, збереженням місця роботи і в чітко визначених межах. А все, що починає пахнути безкоштовною робсилою для чужого прибутку, — це вже історія не про оборону держави, а про зловживання владою", — резюмує юрист.

