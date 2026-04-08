У шлюбі з Порошенком понад чотири десятиліття: якою була в молодості його дружина Марина

Петро Порошенко — п’ятий президент України та керівник партії "Європейьска солідарність", який відзначився у Раді гострими слівцями, уже понад 40 років перебуває у шлюбі з Мариною Порошенко. Вона лікарка-кардіологиня, кандидатка медичних наук, яка свого часу була першою леді нашої країни, а зараз народна депутатка.

Кохання з першого погляду і шлюб у студентські роки

Їхня історія почалася ще в юності. Майбутнє подружжя познайомилося під час навчання, коли вона була студенткою медичного інституту, а він — університету КНУ ім. Шевченка.

Знайомство відбулося на дискотеці після здачі зимової сесії. За словами самої Марини, це було кохання з першого погляду. Пара швидко побралася, а для того, щоб одружитися, Петрові Олексійовичу довелося відпроситися з армії.

Що відомо про Марину Порошенко

Кар'єра обраниці майбутнього президента починалася у медичній сфері. Вона працювала у кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві. Однак після народження дітей Марина свідомо відійшла від активної практики і зосередилася на сім’ї.

На початку 2000-х Марина Порошенко почала будувати політичну кар’єру. Спочатку працювала помічницею народного депутата Віктора Короля. Після парламентських виборів 2014 року вона продовжила цю роботу вже в команді мажоритарника з Вінниці Григорія Заболотного.

Згодом її діяльність змістилася у гуманітарну та культурну площину. У 2016–2020 роках вона входила до Ради з питань розвитку Мистецького арсеналу, а у 2018 році протягом майже року очолювала Український культурний фонд. У 2020 році Марина Порошенко стала депутаткою Київської міськради.

