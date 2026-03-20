Як поляки бачать "Шахтар": кращі меми про матч проти "Леха" у Лізі конференцій (фото)

Донецький клуб зі скрипом пройшов далі

"Шахтар" з великими проблемами пройшов у чвертьфінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гірники програли "Леху", але за сумою двох матчів йдуть далі.

Що потрібно знати

"Шахтар" програв "Леху" у Кракові (1:2)

Гірники вийшли до чвертьфіналу ЛК за сумою 2 матчів (4:3)

Мережа сміється з польських фанатів

Мережа відреагувала на гру "Шахтар" — "Лех" масою мемів та жартів. У центрі уваги вболівальників була поведінка фанатів гостей та невдала гра Гірників в атаці.

Гра розпочалася зі скандалу. Польські фанати "Леха" знову виконали з трибун нецензурні гасла про УПА та Степана Бандеру. Це породило мем про те, що поляки бачать у футболістах "Шахтаря" воїнів УПА.

Як поляки бачать "Шахтар"

Гірники пропустили першими

Вже у першому таймі Ішак оформив дубль

"Шахтар" грав відверто погано

Ішак забив усі три голи "Леха" у ворота Гірників у 2-матчевому протистоянні

На початку другого тайму "Шахтарю" відверто пощастило

Жоау Моутінью врятував "Шахтар" від ганьби, забивши у свої ворота

Наступним суперником "Шахтаря" стане нідерландський АЗ

Захисник "Шахтаря" Алаа Грам отримав червону картку через бійку після матчу, проте вболівальники тільки раді цьому через непереконливу гру футболіста

У польських соцмережах сьогодні переважають червоно-чорні кольори

Відеоогляд матчу "Шахтар" — "Лех"

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

Додамо, "Шахтар" стартував у єврокубках із першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЭ "Шахтар" поступився "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли "Серветт" (1:1, 1:2).