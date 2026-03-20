"Шахтар" вийшов у чвертьфінал єврокубка завдяки курйозу (відео)

Донецький клуб із великими проблемами пройшов польський клуб

У четвер, 19 березня, "Шахтар" зіграв матч-відповідь проти "Леха" в рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У першій зустрічі Гірники здобули гостьову перемогу з рахунком 3:1.

Що потрібно знати

"Шахтар" програв "Леху" у Кракові

Гірники вийшли у чвертьфінал ЛК за сумою 2 матчів

Донецький клуб у наступному раунді зіграє з "Алкмаром"

Поєдинок, що проходив у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі", завершився з рахунком 1:2 на користь "Леха". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм обернувся для Гірників справжнім кошмаром. "Шахтар" не грав відверто погано, проте практично нічого не створив в атаці. Водночас донеччани припустилися кількох грубих помилок в обороні. Спочатку Мікаель Ішак оформив взяття воріт головою — Дмитро Різник підковзнувся і не впіймав м’яч. А під завісу зустрічі Кауан Еліас безглуздо зіграв рукою у своєму штрафному майданчику і привіз пенальті у свої ворота. Реалізував "вирок" той самий Ішак.

На початку другого тайму "Шахтар" пропустив, але рефері зафіксував офсайд. Після цього тривожного дзвіночка Гірники нарешті "прокинулися", а в середині тайму навіть забили. Дуже важливий гол у ворота "Леха" оформив Жоау Моутінью, який після прострілу Невертона переправив м’яч у свої ворота.

Таким чином, "Шахтар" вийшов у чвертьфінал Ліги конференцій завдяки кумедному автоголу. На цій стадії турніру Гірники зіграють проти нідерландського "Алкмару". Матчі 1/4 фіналу ЛК пройдуть 9 та 16 квітня.

"Шахтар" – "Лех" – 1:2. Перший матч – 3:1.

Голи: Жоау Моутінью (67, автогол) – Ішак (13), (45+7, пен.)

Попередження: Грам (49)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Марлон Сантос, Грам, Тобіас, Назарина (Ізакі, 62), Невертон (Егіналду, 85), Очеретько, Педріньйо, Аліссон (Феррейра, 80), Еліас (Траоре, 80).

"Лех": Мрозек, Жоау Моутінью (Аньєро, 83), Мілич, Монька, Гумни (Жоел Перейра, 46), Тордарсон, Козубаль, Пальма (Бенгтссон, 68), Родрігес (Волемарк, 77), Ісмахіл (Голізаде, 68), Ішак.

Статистика матчу "Шахтар" - "Лех"

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

Додамо, "Шахтар" стартував у єврокубках із першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли "Серветт" (1:1, 1:2).