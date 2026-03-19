Пішов у моду та бізнес: де зараз кошмар "Динамо" Джуліус Агахова

Африканський футболіст зробив чудову кар’єру після футболу

Нігерійський футболіст Джуліус Агахова залишив великий слід в українському футболі. Нападник блищав в Україні, виступаючи за "Шахтар" та "Севастополь".

Що потрібно знати

Агахова став легендою "Шахтаря"

Нігерієць не загубився після футболу

Колишній футболіст став успішним бізнесменом

Джуліус на прізвисько "Ага-чудо" прославився не лише завдяки своїм голам. "Телеграф" розповідає про долю великого нігерійського форварда після закінчення ігрової кар’єри.

Агахова приїхав до України у січні 2001 року з "Есперансу" (Туніс). Джуліус чудово проявив себе в чемпіонаті України, здобувши з "Шахтарем" 5 чемпіонств, 4 Кубки України та 3 Суперкубки країни. У найвищому дивізіоні України нігерієць забив 55 голів (1 гол у складі "Севастополя"). Крім того, "Ага-чудо" встиг пограти за англійський "Віган" та турецький "Кайсеріспор".

Джуліус є автором історичного голу у чемпіонаті України. Це сталося у сезоні 2005/06. До кінця регулярної першості "Динамо" та "Шахтар" набрали по 75 очок, що вимагало проведення додаткового "золотого" матчу для визначення чемпіона. Агахова забив гол на 100-й хвилині гри, принісши Гірникам перемогу (2:1).

Агахова забив "золотий" гол у ворота "Динамо"

Додамо, що на міжнародному рівні Агахова зіграв 32 матчі за Нігерію, відзначившись 14 голами. Джуліус запам’ятався тим, що на ЧС-2002 яскраво відсвяткував гол, зробивши кілька сальто поспіль. Ці кульбіти стали фірмовою карткою футболіста.

Після відходу з "Шахтаря" у 2012 році Агахова у 31 рік завершив кар’єру. Джуліус після футболу став модником та акулою бізнесу. Ексфорвард вдало інвестував гроші в нерухомість у Нігерії та Великій Британії. Крім того, він має частку в енергетичному бізнесі й навіть власну нафтову компанію Prolific Energy Ltd.

Крім того, Джуліус став справжнім модником. Футболіст володіє мережею бутіків у Нігерії, а також магазином одягу у Британії. Агахова сам став іконою стилю та часто ділився своїми фото у соцмережах. Також Джуліус часто з’являється у медіапросторі, коментуючи гру збірної Нігерії.

Джуліус Агахова/Фото: instagram.com/julius_aghahowa

Додамо, що Агахова одружений з Іджеурою Агаховою з 2001 року. Його дочка Ізабель стала актрисою Нолівуду (нігерійська кіноіндустрія) та автором книг.

Джуліус Агахова з дочкою/Фото: instagram.com/adekunle_k_2023

