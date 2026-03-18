Збірній України можуть допомогти іноземці: Шевченку цікаві футболісти з Європи

Гравці хочуть виступати за збірну України

На початку 2026 року пролунали чутки про натуралізацію до збірної України бразильців "Шахтаря", а тепер стало відомо, що Українська асоціація футболу (УАФ), яку очолює Андрій Шевченко, запропонувала українські паспорти двом футболістам з Європи.

УАФ шукає футболістів українського походження у Європі

Шотландець Роббі Юр може стати гравцем збірної України

Сергій Ігнатков із Боснії та Герцеговини вирішив стати українцем

На радари збірної України потрапив 22-річний шотландський нападник українського походження Роббі Юр. Він підтвердив виданню Fotbollskanal, що УАФ контактувала з ним.

Роббі може в майбутньому отримати український паспорт, щоправда, футболіст розуміє, що до збірної України поки що не доріс. Юр вважає, що Синьо-жовті на цю мить мають безліч висококласних форвардів.

Юр є вихованцем "Рейнджерс". Футболіст встиг пограти за юнацьку команду "Андерлехта", після чого опинився у чемпіонаті Швеції, де виступає за "Сіріус". Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро. Роббі викликався до молодіжної збірної Шотландії, щоправда, він так і не зіграв за цю команду.

Крім того, повідомляється про предметний інтерес УАФ до 18-річного боснійського опорного півзахисника українського походження Сергія Ігнаткова. За інформацією Bosnian Football, хавбек вже вирішив усі питання з громадянством України та оформив усі необхідні документи. Футболіст навіть приїхав до Києва. На цей час Сергій виступає за ФК "Сараєво", Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі (26.03) українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. У разі успішної кваліфікації Синьо-жовті зіграють на ЧМ-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом.