Как поляки видят "Шахтер": лучшие мемы о матче против "Леха" в Лиге конференций (фото)

Михаил Корнилов
"Шахтер" - "Лех" Новость обновлена 20 марта 2026, 01:06
"Шахтер" - "Лех". Фото ФК Шахтер

Донецкий клуб со скрипом прошел дальше

"Шахтер" с большими проблемами прошел в четвертьфинал Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Горняки проиграли "Леху", но по сумме двух матчей идут дальше.

Что нужно знать

  • "Шахтер" проиграл "Леху" в Кракове (1:2)
  • Горняки вышли в четвертьфинал ЛК по сумме 2 матчей (4:3)
  • Сеть смеется над польскими фанатами

Сеть отреагировала на игру "Шахтер" — "Лех" массой мемов и шуток. В центр внимания болельщиков было поведение фанатов гостей и неудачная игра Горняков в атаке.

Игра началась со скандала. Польские фанаты "Леха" вновь исполнили с трибун нецензурные лозунги про УПА и Степана Бандеру. Это породило мем о том, что поляки видят в футболистах "Шахтера" воинов УПА.

Как поляки видят "Шахтер"
Горняки пропустили первыми
Уже в первом тайме Ишак оформил дубль
"Шахтер" играл откровенно плохо
Ишак забил все три гола "Леха" в ворота Горняков в 2-матчевом противостоянии
В начале второго тайма "Шахтеру" откровенно повезло
Жоау Моутинью спас "Шахтер" от позора, забив в свои ворота
Следующим соперником "Шахтера" станет нидерландский АЗ
Защитник "Шахтера" Алаа Грам удалился из-за потасовки после матча, однако болельщики только рады этому из-за неубедительной игры футболиста
В польских соцсетях сегодня преобладают красно-черные цвета
Видеообзор матча "Шахтер" - "Лех"

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

Добавим, "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли "Серветт" (1:1, 1:2).

#Футбол #ФК Шахтер #ФК Лех #Лига конференций