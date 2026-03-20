Как поляки видят "Шахтер": лучшие мемы о матче против "Леха" в Лиге конференций (фото)
Донецкий клуб со скрипом прошел дальше
"Шахтер" с большими проблемами прошел в четвертьфинал Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Горняки проиграли "Леху", но по сумме двух матчей идут дальше.
Сеть отреагировала на игру "Шахтер" — "Лех" массой мемов и шуток. В центр внимания болельщиков было поведение фанатов гостей и неудачная игра Горняков в атаке.
Игра началась со скандала. Польские фанаты "Леха" вновь исполнили с трибун нецензурные лозунги про УПА и Степана Бандеру. Это породило мем о том, что поляки видят в футболистах "Шахтера" воинов УПА.
Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).
Добавим, "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли "Серветт" (1:1, 1:2).