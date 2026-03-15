Актриса з "Чорнобиля" може стати найкращою у Голлівуді. Хто така Джессі Баклі, яка зіграла дружину Шекспіра

Ірландка вже отримала нагороди BAFTA та SAG

Кіносвіт завмер в очікуванні "Оскара 2026", але ім’я головних фаворитів уже відомо. За бажану золоту статуетку змагаються голлівудські зірки в одних із головних категорій премії "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль", а також "Найкраща жіноча роль" — фавориткою цього року стала ірландка Джессі Баклі.

Актриса, чия гра в історичній драмі "Гамнет" (Hamnet) підкорила критиків з обох боків океану, впевнено очолює прогнози експертів, пише Us Weekly. Згідно з прогнозами провідних видань та букмекерів, Баклі має вкрай високі шанси на перемогу, випереджаючи таких конкуренток, як Емма Стоун та Роуз Бірн. Детальніше про Джессі розповідає "Телеграф".

Шлях до слави із провінційного містечка

Після переконливих перемог актриси на преміях BAFTA та SAG (Гільдії кіноакторів США) кінокритики практично одноголосно називають її головною претенденткою на золоту статуетку. Фільм "Гамнет", знятий оскароносним режисером Хлоєю Чжао, став справжнім бенефісом актриси.

Джессі Баклі народилася в Кілларні (графство Керрі, Ірландія) у 1989 році. Вона виросла в сім’ї вокального коуча та з дитинства займалася музикою, а у шкільні роки грала у театральних постановках.

У 2008 році Баклі посіла друге місце у британському телевізійному шоу талантів I’d Do Anything, метою якого був пошук виконавиці ролі Ненсі для відродженого мюзиклу "Олівер!". 2013 року майбутня знаменитість закінчила престижну Королівську академію драматичного мистецтва (RADA).

Свою кар’єру Джессі розпочала на театральній сцені, зокрема виступаючи в театрі "Глобус", а пізніше почала отримувати ролі в телесеріалах BBC — таких як "Війна і мир" (2016) та "Табу" (2017).

У 2019 році вона зіграла у міні-серіалі "Чорнобиль" від HBO Людмилу Ігнатенко — дружину пожежника Василя Ігнатенка, одного з перших ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Також широку популярність їй принесли ролі у фільмах "Звір", "Я думаю закінчити це все" та "Мерзенні посланнячка".

Олівія Колман та Джессі Баклі у фільмі "Мерзенні посланнячка"

Про що "Гамнет"

Дія фільму відбувається в Англії XVI століття. У центрі історії — Агнес (Енн) Гетевей, дружина молодого драматурга Вільяма Шекспіра (його роль виконав Пол Мескал). За сюжетом, родина переживає раптову смерть свого 11-річного сина Гамнета від чуми.

Фільм досліджує руйнівну силу горя, те, як Агнес намагається впоратися зі втратою в Стратфорді, поки її чоловік у Лондоні сублімує цей біль у створення своєї найбільшої п’єси — "Гамлет".

Нагадаємо, що на "Оскарі" відзначають найкращі фільми та акторські досягнення.