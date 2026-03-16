Про що фільм "Одна битва за іншою", який отримав Оскар 2026, і де його дивитися

Американська кіноакадемія вручила заповітні статуетки

У ніч із 15 на 16 березня у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія премії "Оскар". Американська кіноакадемія роздала статуетки за найкращі фільми та ролі. Перемогу в головній номінації "Найкращий фільм" здобула картина "Одна битва за іншою".

"Телеграф" розповідає, що відомо про цей фільм, про що він, хто зіграв головні ролі та де його можна подивитися.

Що відомо про фільм "Одна битва за іншою"?

Оригінальна назва фільму "Одна битва за іншою" — One Battle After Another, також є робоча назва The Battle of Baktan Cross. Режисер стрічки Пол Томас Андерсон, для якого ця картина стала довгоочікуваним піком визнання (він також отримав нагороди за найкращу режисуру та адаптований сценарій).

Треба сказати, що фільм зібрав по-справжньому зірковий каст. Головну роль у ньому відіграв Леонардо Ді Капріо. У фільмі він зіграв роль Боба Фергюсона — колишнього радикального революціонера, який нині живе у тіні.

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одна битва за іншою"

Ще одна визнана зірка – Шон Пенн, який зіграв Стівена Локджоу. Він одержимий та небезпечний урядовий агент, антагоніст Боба. До речі, за цю роль Пенн отримав "Оскар" як найкращий актор другого плану.

Також у фільмі знялися Чейз Інфініті, Теяна Тейлор, Бенісіо дель Торо та інші. Загалом фільм "Одна битва за іншою" зібрав 6 статуеток Оскар 2026 у різних номінаціях.

Команда фільму "Одна битва за іншою" на Оскарі 2026. Фото: Getty Images

Про що фільм "Одна битва за іншою"?

Сценарій фільму був заснований на романі Томаса Пінчона "Вайнленд", але перенесений до сучасної, трохи антиутопічної Америки. Він розповідає про Боба Фергюсона — колись активного учасника ліворадикального угруповання, який уже 16 років ховається від влади, ведучи тихе життя "поза системою" разом із дочкою Віллою у каліфорнійській глушині. Він живе у стані постійної параної, підживлюваної минулими гріхами та шкідливими звичками. Розмірене життя Боба руйнується, коли його знаходить старий ворог — офіцер Стівен Локджоу.

Одна ця картина не тільки про революційні події та параною головного героя. Це глибокі роздуми про те, як ідеали молодості стикаються з реальністю, і про спробу батька захистити свою дитину від наслідків власних помилок у світі, що змінюється.

Афіша "Одна битва за іншою". Фото: Вікіпедія

Де подивитись безкоштовно?

Фільм був у прокаті в українських кінотеатрах із 25 вересня 2025 року. На даний момент у березні 2026 року широкий прокат вже завершено. Проте через величезний успіх на "Оскарі" деякі кінотеатри запускають повторні спецпокази. Для цього потрібно перевіряти афіші у своєму місті.

Також фільм можна подивитися в Україні на офіційних платформах Apple TV (оренда коштує близько $5-7 (доступ на 48 годин після початку перегляду), покупка — близько $15-20) та Google TV, MEGOGO та Sweet.tv (відразу після перемоги на "Оскарі" фільм може перейти із загальної підписки в категорію "Покупка").

Звичайно, це не безкоштовно, однак у високій якості і з українським дубляжем. Безкоштовно подивитися фільм "Одна битва за іншою" поки що неможливо.

Актори фільму "Одна битва за іншою". Фото: Getty Images

Трейлер "Одна битва за іншою"

