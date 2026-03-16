Віддав перевагу Україні замість "Оскару"? Куди зник Шон Пенн, який переміг в одній із головних номінацій року

Раніше він передав свою статуетку Зеленському

Поки весь Голлівуд збирався на червоній доріжці театру "Долбі", одне з найочікуваніших крісел у залі залишилося порожнім. Шон Пенн, який став тріумфатором 98-ї премії Американської кіноакадемії, проігнорував власне нагородження.

Шон Пенн завоював свій третій у кар’єрі "Оскар" (на цей раз як "Найкращий актор другого плану") за роль полковника Стівена Дж. Локджо у військовій драмі "Битва за битвою" (One Battle After Another). Попри те, що він вважався фаворитом сезону, забирати статуетку на сцену вийшов колега Кіран Калкін.

Де зараз Шон Пенн?

Замість Лос-Анджелеса актор обрав поїздку до Європи. За даними The New York Times, на момент оголошення переможців Пенн перебував на шляху до України.

У неділю він пропустив захід і вирушив до Європи, де, за словами двох людей, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати це питання, планував відвідати Україну ще наприкінці минулого тижня The New York Times

Це вже не перший випадок, коли актор демонструє свою позицію щодо України. Пен є активним прихильником країни з початку повномасштабного вторгнення. Він зняв документальний фільм "Суперсила" (Superpower) про Володимира Зеленського і навіть зіграв у стрічці "Війна очима тварин" про українців за символічний гонорар у $1.

2022 року він передав одну зі своїх статуеток президенту України як символ віри у перемогу. Раніше актор різко висловлювався про організаторів шоу через їхнє небажання дати слово українському лідеру під час трансляції.

Варто відзначити, що знаменитість має сторінку в Інстаграмі, за якою стежать понад 220 тисяч людей. На цю мить там всього чотири пости й останні з них присвячені Україні та його поїздкам до воюючої країни (датовані 2022 роком).

Нагадаємо, що головні нагороди отримали актор Майкл Б. Джордан та актриса Джессі Баклі. Вони стали головними тріумфаторами "Оскара" у 2026 році.