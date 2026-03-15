Йому пророкують Оскар 2026. Що відомо про головного фаворита премії, який зіграв у "Грішниках"

Напередодні 98-ї церемонії вручення премії "Оскар", яка відбудеться 15 березня у США, увага всього кіносвіту прикута до категорії "Краща чоловіча роль". Цього року боротьба розгортається між визнаними майстрами та молодими зірками, проте головним фаворитом вважається Майкл Б. Джордан його разючою грою у надприродному трилері "Грішники" (Sinners).

Станом на березень Майкл Б. Джордан очолює прогнози більшості авторитетних видань, включаючи Variety та The New York Times. Його шанси на перемогу оцінюються у 48-52% після тріумфу на премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards). "Телеграф" розповідає детальніше про номінанта на "Оскар 2026".

Що відомо про роль і фільм

У фільмі режисера Раяна Куглера ("Чорна пантера") Джордан виконує подвійну роль братів-близнюків, які повертаються до рідного міста, щоб почати життя наново, але стикаються зі зловісною силою — вампірами. Сюжет фільму розгортається у 1930-х роках у дельті річки Міссісіпі.

Фільм "Грішники" номіновано на "Оскар" у 16 категоріях — це рекордне досягнення для будь-якого фільму за всю історію премії Американської кіноакадемії.

Кадр із фільму "Грішники"

Шлях Майкла Б. Джордана у кіно

Майкл Бакарі Джордан народився 9 лютого 1987 року в Каліфорнійському місті Санта-Ана, але його дитинство пройшло в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Цікаво, що до шоубізнесу він потрапив майже випадково: під час звичайного походу з мамою до лікаря його помітив кастинг-директор і запропонував спробувати себе в рекламі. Так почалася його кар’єра моделі, яка швидко переросла в акторську роботу в культових серіалах на кшталт "Дроти" та "Всі мої діти".

Фото: Getty Images

Всесвітня слава прийшла до актора завдяки довгій та плідній співпраці з режисером Раяном Куглером. Разом вони створили такі хіти, як соціальна драма "Станція Фрутвейл", спортивна сага "Крід" та блокбастер "Чорна Пантера", де Джордан втілив одного з найхаризматичніших лиходіїв Marvel — Еріка Кіллмонгера. У 2023 році Майкл успішно дебютував як режисер, знявши "Крід III", що остаточно закріпило за ним статус одного із найвпливовіших людей у Голлівуді.

"Крід" з Джорданом та Сільвестром Сталлоне

Для підготовки до "Грішників" акторові довелося пройти через найскладнішу фізичну та психологічну трансформацію, щоб переконливо зіграти двох різних персонажів у кадрі одночасно. Якщо прогнози збудуться, 2026 рік стане для нього тріумфальним завершенням багаторічного шляху до вищої кінонагороди.

Майкл зіграв у "Грішниках" одразу двох братів-близнюків

Раніше повідомлялося, що українські фільми не увійшли до номінації нинішнього "Оскара". При цьому за статуетку боротимуться картини з Росії.