Йому пророкують Оскар 2026. Що відомо про головного фаворита премії, який зіграв у "Грішниках"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Фільм номінований на рекордні 16 категорій кінопремії
Напередодні 98-ї церемонії вручення премії "Оскар", яка відбудеться 15 березня у США, увага всього кіносвіту прикута до категорії "Краща чоловіча роль". Цього року боротьба розгортається між визнаними майстрами та молодими зірками, проте головним фаворитом вважається Майкл Б. Джордан його разючою грою у надприродному трилері "Грішники" (Sinners).
Станом на березень Майкл Б. Джордан очолює прогнози більшості авторитетних видань, включаючи Variety та The New York Times. Його шанси на перемогу оцінюються у 48-52% після тріумфу на премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards). "Телеграф" розповідає детальніше про номінанта на "Оскар 2026".
Що відомо про роль і фільм
У фільмі режисера Раяна Куглера ("Чорна пантера") Джордан виконує подвійну роль братів-близнюків, які повертаються до рідного міста, щоб почати життя наново, але стикаються зі зловісною силою — вампірами. Сюжет фільму розгортається у 1930-х роках у дельті річки Міссісіпі.
Фільм "Грішники" номіновано на "Оскар" у 16 категоріях — це рекордне досягнення для будь-якого фільму за всю історію премії Американської кіноакадемії.
Шлях Майкла Б. Джордана у кіно
Майкл Бакарі Джордан народився 9 лютого 1987 року в Каліфорнійському місті Санта-Ана, але його дитинство пройшло в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Цікаво, що до шоубізнесу він потрапив майже випадково: під час звичайного походу з мамою до лікаря його помітив кастинг-директор і запропонував спробувати себе в рекламі. Так почалася його кар’єра моделі, яка швидко переросла в акторську роботу в культових серіалах на кшталт "Дроти" та "Всі мої діти".
Всесвітня слава прийшла до актора завдяки довгій та плідній співпраці з режисером Раяном Куглером. Разом вони створили такі хіти, як соціальна драма "Станція Фрутвейл", спортивна сага "Крід" та блокбастер "Чорна Пантера", де Джордан втілив одного з найхаризматичніших лиходіїв Marvel — Еріка Кіллмонгера. У 2023 році Майкл успішно дебютував як режисер, знявши "Крід III", що остаточно закріпило за ним статус одного із найвпливовіших людей у Голлівуді.
Для підготовки до "Грішників" акторові довелося пройти через найскладнішу фізичну та психологічну трансформацію, щоб переконливо зіграти двох різних персонажів у кадрі одночасно. Якщо прогнози збудуться, 2026 рік стане для нього тріумфальним завершенням багаторічного шляху до вищої кінонагороди.
Раніше повідомлялося, що українські фільми не увійшли до номінації нинішнього "Оскара". При цьому за статуетку боротимуться картини з Росії.