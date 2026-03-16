В Україні могла бути вулиця Ілона Маска. Де та чому передумали

Місто було в окупації на початку повномасштабної війни

В місті Ізюм Харківської області могла бути вулиця імені американського мільярдера Ілона Маска. Такий варіант пропонували в рамках деколонізації, але зрештою обрали іншу назву.

Після деокупації Ізюма в рамках масштабної дерусифікації чимало вулиць міста отримали нові назви, повідомляє obrii.com.ua. Зокрема була пропозиція перейменувати вулицю Путейну на вулицю Ілона Маска. Однак коли американець почав робити неоднозначні заяви про війну Росії проти України, від цієї ідеї відмовилися.

Зрештою вулиця Путейна отримала назву на честь Романа Шухевича. Це — український політик, громадський і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів.

Процес дерусифікації ізюмських топонімів був масштабним, разом з вулицею Романа Шухевича в місті з'явилися й інші нові назви. Окрім видатних українців, в назвах увічнили також пам'ять іноземців.

Наприклад, вулицю Володимира Висоцького назвали на честь Стіва Джобса (американський підприємець і винахідник, був засновником корпорації Apple). Також в Ізюмі тепер є вулиця Голди Меїр — ізраїльської політичної та державної діячки, однієї з засновників держави Ізраїль.

