Саміт G7 перенесуть через незвичайну забаганку Трампа

У Франції підлаштовуються під розклад президента США

Франція відкладе саміт "Великої сімки" у 2026 році. Вся справа у шоу змішаних єдиноборств UFC, яке заплановано на 14 червня у Білому домі.

Що потрібно знати

Початок Саміту G7 перенесли на один день

14 червня Трамп помпезно відсвяткує 80-річчя у Білому домі

У Франції врахували розклад президента США

Про це повідомляє Politico з посиланням на чиновників, які безпосередньо знайомі із планами проведення саміту. Раніше Париж оголосив, що цього року зустріч лідерів G7 пройде з 14 червня до 16 червня в Евіан-ле-Бен (Франція) на березі Женевського озера.

Однак у жовтні 2025 року Трамп оголосив, що відсвяткує свій день народження та день прапора США 14 червня масштабним турніром з ММА у Білому Домі. Тепер повідомляється, що саміт G7 пройде з 15 по 17 червня. У канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона зазначили, що новий розклад є "результатом консультацій із партнерами G7".

Представник Білого дому фактично підтвердив Politico, що затримка пов’язана із заходами Трампа 14 червня.

Присутність президента Трампа на саміті G7 вкрай важлива. Вони люб’язно перенесли дати, щоб врахувати графік президента США. Представник Білого дому

Нагадаємо, президент США обожнює бої без правил і тісно пов’язаний із главою UFC Дейною Уайтом. До речі, Трамп відсвяткував свою перемогу на останніх президентських виборах саме з Вайтом. Дейна перед цим потрапив у скандал, запросивши президента РФ Володимира Путіна на турнір зі змішаних єдиноборств.