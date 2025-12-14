"Замовкніть": потужна промова українця після перемоги в UFC (відео)

У найпрестижнішій ММА-організації відбувся бій за участю українського бійця

У ніч на неділю, 14 грудня, відомий український боєць змішаного стилю Ярослав Амосов (29-1) успішно дебютував у UFC (Ultimate Fighting Championship). На пресконференції після поєдинку він відповів на запитання про війну.

Що потрібно знати

Амосов дебютував у UFC з перемоги

Ярослав задушливим прийомом "трикутник" переміг Ніла Магні

Українець говорив про війну після бою

Ярослав у першому раунді "задушив"американця Ніла Магні (31-14) у рамках турніру UFC on ESPN 73 в Ентерпрайзі (штат Невада, США). Про це повідомляє "Телеграф". Після бою Амосов відповів на запитання журналіста про те, що деякі бійці порівнюють вихід в октагон із походом на війну.

По-перше, коли мені важко, я щоразу думаю про те, як важко мені було, коли я був на війні. І коли люди можуть сказати щось на кшталт: "Наступний бій буде схожий на війну" або "Я йду завтра на війну". Люди, якщо ви не знаєте, що таке війна, замовкніть. Ви не можете про це говорити, тому що війна – це не октагон, це не бій. Це інше життя. Це не тяжкі тренування, не скидання ваги. Ти можеш померти щомиті, і твій друг може померти – це інше. Моя країна вже чотири роки відчуває це. Ярослав Амосов

Амосов — учасник війни проти російських окупантів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ярослав вступив до лав Сил територіальної оборони, відмовившись від титульного поєдинку у Bellator. Захисник України після визволення рідного міста Ірпінь (Київська область) опублікував знамените відео, що облетіло весь світ. Мати спортсмена сховала його чемпіонський пояс Bellator вдома у схованці, а пізніше Ярослав його знайшов.

Ярослав Амосов з чемпіонським поясом

Пізніше під тиском друзів та рідних Амосів пішов зі служби, щоб "використати свою популярність заради звернення уваги людей на те, що відбувається в Україні".

Нагадаємо, Амосов у червні 2021 року завоював чемпіонський пояс Bellator. У лютому 2023 року Ярослав захистив титул, однак у листопаді 2023 року втратив статус чемпіона, програвши поєдинок нокаутом. У 2023 році організація Bellator була придбана іншою промоутерською компанією, PFL, після чого Амосов провів 1 бій підписав контракт із UFC.