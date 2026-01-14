Став зіркою у Харкові та збірній України: де зараз бразилець Марлос

Український бразилець добре запам’ятався українським уболівальникам

Легендарний український футбольний тренер Мирон Маркевич у харківському "Металісті" розкрив чимало талантів. Одним із таких є український бразилець Марлос Ромеро Бонфін.

Що потрібно знати

Марлос приїхав до України у 2012 році

Футболіст став зіркою "Металіста" та легендою "Шахтаря"

Зараз бразилець працює на батьківщині

"Телеграф" розповідає про знаменитого футболіста, який залишив величезний слід в історії вітчизняного футболу. Бразилець приїхав до України у січні 2012 року. "Металіст" вів гравця близько року.

Марлос – кваліфікований гравець: технічний, швидкий, з гарним ударом. Ми "вели" його близько року, переглядаючи ігри за його участю. До переходу у "Металіст" бразилець захищав кольори "Сан-Паулу", за матчами якого уважно стежила довірена людина нашого клубу в Бразилії. Записи ігор за участю Марлоса вдалося подивитися і мені. Дії цього хлопця справили приємне враження, інакше ми б не воювали за нього. Мирон Маркевич

У 2014 році Марлос перейшов до донецького "Шахтаря", де застовпив за собою місце в центральній лінії на довгі роки. Успіх бразильця у таборі Гірників привів його до збірної України. Українські вболівальники тоді розділилися у думках щодо натуралізації легіонера, але в результаті він отримав український паспорт і був заграний за Синьо-жовтих. У складі збірної України Марлос провів 27 матчів та забив 1 гол.

На відміну від багатьох південноамериканців Марлос не потрапляв у скандальні історії та професійно виконував свій контракт. В Україні Марлос виграв 4 чемпіонати, 4 кубки та 4 Суперкубки країни, тричі він зізнавався футболістом року

Після "Шахтаря" бразилець пограв на батьківщині в "Атлетіко" Паранаенсе, після чого завершив кар’єру.

Марлос у 2024 році став генеральним директором футбольного клубу Independente Futebol São Joseense, який базується в Сан-Жозе-дус-Піньяйсі, штат Парана. Колишній хавбек часто публікує в соцмережах пости про "Шахтар", а також проведення часу з сім’єю. До речі, Марлос одружений з бразилійкою Анна Бонфім. Пара виховує двох дітей: сина Бернардо та доньку Анну Софію. Син Марлоса пішов стопами батька і грає у футбол.

