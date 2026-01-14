Стал звездой в Харькове и сборной Украины: где сейчас бразилец Марлос

Украинский бразилец хорошо запомнился украинским болельщикам

Легендарный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич в харьковском "Металлисте" раскрыл немало талантов. Одним из таких является украинский бразилец Марлос Ромеро Бонфин.

"Телеграф" рассказывает о знаменитом футболисте, который оставил огромный след в истории отечественного футбола. Бразилец приехал в Украину в январе 2012 года. "Металлист" вел игрока около года.

Марлос — квалифицированный игрок: технический, быстрый, с хорошим ударом. Мы "вели" его около года, просматривая игры с его участием. До перехода в "Металлист" бразилец защищал цвета "Сан-Паулу", за матчами которого внимательно следил доверенный человек нашего клуба в Бразилии. Записи игр с участием Марлоса удалось посмотреть и мне. Действия этого парня произвели приятное впечатление, иначе бы мы не воевали за него. Мирон Маркевич

В 2014 году Марлос перешел в донецкий "Шахтер", где застолбил за собой место в центральной линии на долгие годы. Успех бразильца в стане Горняков привел его в сборную Украины. Украинские болельщики тогда разделились во мнении насчет натурализации легионера, но в итоге он получил украинский паспорт и был заигран за Сине-желтых. В составе сборной Украины Марлос провел 27 матчей и забил 1 гол.

В отличие от многих южноамериканцев Марлос не попадал в скандальные истории и профессионально выполнял свой контракт. В Украине Марлос выиграл 4 чемпионата, 4 кубка и 4 Суперкубка страны, трижды он признавался футболистом года

После "Шахтера" бразилец поиграл на родине в "Атлетико" Паранаэнсе, после чего завершил карьеру.

Марлос в 2024 году стал генеральным директором футбольного клуба Independente Futebol São Joseense, который базируется в Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе, штат Парана. Бывший хавбек часто публикует в соцсетях посты про "Шахтер", а также времяпровождение с семьей. К слову, Марлос женат на бразильянке Анна Бонфим. Пара воспитывает двух детей: сына Бернардо и дочь Анну Софию. Сын Марлоса пошел по стопам отца и играет в футбол.

Марлос с семьей/Фото: instagram.com/anapaulabonfim

Марлос с семьей/Фото: instagram.com/anapaulabonfim

Марлос с женой/Фото: instagram.com/anapaulabonfim

Сын Марлоса Бернардо/Фото: instagram.com/anapaulabonfim

