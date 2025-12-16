В окупованому Криму ухвалили рішення щодо українського чемпіона

У вівторок, 16 грудня, так звана "влада" Криму оголосила про "націоналізацію" майна чемпіона світу з боксу в гевівейті за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО). Українця звинувачують у "співпраці з Києвом".

Що потрібно знати

Окупанти віджали майно Усика у Криму

Українця звинувачують у підтримці Києва та ЗСУ

"Влада" Криму провернула подібне з 84 фізичними та юридичними особами

Про це повідомив так званий голова держради Криму, зрадник України та колаборант Володимир Константинов. "Націоналізація" майна боксера відбулася через те, що Усик організовував збори на потреби ЗСУ, а також виступив проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Крім того, Константинов назвав Олександра "прихильником нацизму".

Сьогодні перелік націоналізованого майна поповнився майном ще 84 фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють із Києвом і при цьому заробляють у Криму гроші, які йдуть на підтримку українських нацистів. Серед них спортсмен Олександр Усик, який є прихильником нацистської ідеології. Він неодноразово засуджував СВО (так у РФ називають повномасштабне вторгнення в Україну, — Ред.) та організовував збори коштів на потреби ЗСУ. Володимир Костянтинов

Наразі Усик готується до захисту чемпіонських титулів, щоправда, ім’я його суперника поки що невідоме. Сам Олександр хоче провести бій проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера, який має вбивчий удар. Крім того, "Кіт" називав ім’я ще одного ексчемпіона Енді Руїса-молодшого, який відомий неймовірною перемогою над Ентоні Джошуа. Також українцеві кинув виклик "Президент".