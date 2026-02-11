Його продукція була державним секретом, а тепер на руїнах шепоче тиша: історія знищення легендарного одеського заводу

Історія одеського підприємства, яке народилося у розквіті радянської індустрії та помирало на очах своїх працівників протягом майже двадцяти років.

Колись тут кипіло життя: тисячі одеситів щоранку проходили через прохідну, цехи працювали цілодобово, а продукція йшла на космічні програми та оборонку. Сьогодні на місці заводу "Епсилон" — торговий центр, автосервіси та склади.

Як одне з найбільших підприємств селища Котовського перетворилося з оборонного гіганта на руїни, розповідає "Телеграф".

Тисячі робочих місць та продукція для ракет: як "Епсилон" став серцем промислової Одеси

У 1968 році в Одесі з'явився завод, який мав забезпечувати електронними компонентами військово-промисловий комплекс та космічну галузь Радянського Союзу. "Епсилон" спеціалізувався на виробництві резисторів, конденсаторів та інших пасивних електронних деталей, без яких не обходилася жодна складна техніка.

Підприємство розташувалося на вулиці Паустовського в селищі Котовського та швидко стало містоутворюючим центром району. Тут працювали тисячі людей, а сам завод перетворився на впізнавану локацію з високим парканом та безперервним потоком робітників біля прохідної.

Вигляд на завод в черговий етап його будівництва

Назва "Епсилон" була обрана невипадково. Грецькою літерою ε (епсилон) у фізиці позначають діелектричну проникність — головний параметр при виробництві конденсаторів. Навіть у найменуванні підприємства закладено натяк на профіль його роботи.

У 1980-ті завод досяг свого розквіту. Він став частиною науково-виробничого об'єднання з передовим обладнанням, власними лабораторіями та розвиненою соціальною інфраструктурою. Працівники могли відправити дітей до заводських дитсадків, відпочити на базах підприємства. Більшість продукції мала гриф секретності — компоненти використовувалися в радянських ракетах, системах зв'язку та авіаційній техніці.

На задньому плані корпус заводу лише будується

Чому завод не пережив дев'яності

Розпад СРСР у 1991 році став початком кінця для "Епсилона". Військові замовлення зникли практично миттєво, а ринок заполонили дешеві електронні компоненти з Південно-Східної Азії. Заводу довелося шукати нові шляхи виживання.

Руїни старих корпусів заводу тривалий час виглядали так

Керівництво спробувало перейти на випуск товарів народного споживання. На потужностях "Епсилона" почали збирати телевізори під власною маркою "Epsilon", відеомагнітофони та різну побутову техніку. Підприємство стало акціонерним товариством, але серйозних інвестицій так і не з'явилося.

Величезні виробничі цехи вимагали колосальних витрат на опалення та утримання. Завод більше не міг це собі дозволити. Поступово площі почали здавати в оренду — під склади, невеликі меблеві майстерні, офіси. Виробництво скорочувалося, а кількість орендарів зростала.

Так виглядали старі корпуси заводу до руйнації

"Мала щастя працювати на цьому заводі і нещастя бути присутньою до останнього дня при його смерті", — каже Людмила Долгожив, колишня працівниця "Епсилону".

Марина Степанова, яка працювала на четвертому поверсі, розповідає: "Я працювала на четвертому поверсі, саму серединку запекали, в декрет пішла звідси, і туди більше не повернулась — розвалили".

Старі корпуси заводу

Що залишилося від легендарного підприємства

На початку 2000-х процес банкрутства "Епсилона" тривав роками. Завод остаточно припинив функціонувати як єдиний виробничий організм у середині десятих. Територію почали розпродавати.

Старі корпуси заводу частково знесли

Багато одеситів пам'ятають завод не тільки як місце роботи, а й як частину шкільного життя. Сюди водили на трудову практику учнів з навколишніх шкіл.

Ігор Ландер згадує: "Нас в 101-й ганяли і на СРЗ-1, і на "Червону гвардію", але в основному саме на "Епсилон".

Для когось завод став місцем, де пройшли найкращі роки

Руїни на території заводу

"Я на цьому заводі пропрацювала з 1971 по 1993 роки. І ми запускали це приміщення", — коментує Людмила Сайчик фотографію нового корпуса, яку виклали в соцмережі.

Сьогодні на території колишнього "Епсилона" розташовані торговий центр, магазини, склади та автосервіси. Від промислового гіганта залишилися лише бетонні корпуси, які поступово перебудовують під потреби сучасного бізнесу. Багато одеситів за звичкою досі називають цю локацію "зупинка Епсилон", хоча самого заводу давно немає.

Територія біля заводу

Історія "Епсилона" — це історія тисяч радянських підприємств, які не змогли адаптуватися до нової реальності. Завод, який колись постачав комплектуючі для космічних програм, перетворився на звичайну нерухомість для оренди.

Як виглядає корпус заводу "Епсилон" зараз

