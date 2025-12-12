Боксерський поєдинок перетворили на посміховисько ще до його початку

У п’ятницю, 12 грудня, у Дубаї (ОАЕ) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу пройшов чемпіонський бій між Кубратом Пулевим (32-3, 14 КО) з Болгарії та Муратом Гассієвим (32-2, 25 КО) з Росії.

Що потрібно знати

Пулев і Гассієв провели бій у гевівейті

Кубрат втратив титул WBA

Боксери не проходили допінг-контроль перед боєм, який влаштовувала проросійська організація

Поєдинок завершився достроковою перемогою Гассієва. Про це повідомляє "Телеграф".

44-річний Пулев непогано виглядав у стартові раунди, методично "обстрілюючи" росіянина джебами. Однак у 6-му раунді Кубрат "упіймав" вбивчий хук і впав на канвас. Болгарин піднявся, проте рефері вирішив не жартувати зі здоров’ям боксера та оголосив про перемогу 32-річного Мурата.

Зазначимо, що напередодні спалахнув великий скандал. Пулев поскаржився, що перед боєм з Гасієвим не було допінг-контролю. У результаті шоу розкритикували ще до початку. Крім того, любителям боксу не сподобалося, що Кубрат бився з суперником, який на 12 років молодший за нього.

Це вимагає кращого контролю, тому що зараз, до сьогоднішнього дня, ми не маємо допінг-контролю для цього бою. Це недобре. Бокс має залишатися спортом. Бокс має бути безпечним, а не війною. Коли ми не маємо допінг-контролю, це не дуже добре, і це буде не спорт, а війна. Він має залишатися спортом, бо це одна з найважливіших речей – ми маємо мати якісний допінг-контроль. Кубрат Пулев

Додамо, що шоу Пулев — Гассієв проводила компанія IBA (Міжнародна асоціація боксу), яку очолює друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов. До речі, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключив IBA зі свого складу через корупцію та вплив РФ. На Олімпіаді-2024 МОК сам проводив олімпійський турнір з боксу. Пізніше в аматорському боксі з’явилася нова організація — World Boxing, якій МОК передав управління у цьому виді спорту.