Мереживо і застібки можуть порватися: як правильно прати спідню білизну

Це потрібно зробити перед пранням

Багато людей перуть спідню білизну разом з іншим одягом і не замислюються, чи правильно це роблять. Однак один простий крок перед пранням може допомогти зберегти речі цілими та уникнути пошкоджень на інших тканинах.

Як рекомендують у "joy", перед пранням спідню білизну краще класти у спеціальний мішок для білизни. Це допомагає захистити делікатні тканини, які можуть легко пошкодитися під час прання у пральній машині. Йдеться насамперед про вироби з тонких матеріалів, зокрема мереживні.

Під час прання такі речі можуть зачепитися за інший одяг. Особливо якщо поруч є речі з ґудзиками, блискавками, застібками або липучками. У процесі обертання барабана ці елементи можуть пошкодити тканину, через що білизна рветься або втрачає форму.

Мішечок для прання. Фото: Prom

Окрім цього, окремі деталі білизни, наприклад кісточки бюстгальтера або застібки, можуть чіплятися за інші речі. Через це іноді пошкоджується не лише одяг, а й внутрішня частина пральної машини.

Тому, аби уникнути таких проблем, радять використовувати спеціальний захисний мішок для прання. Якщо його немає, можна скористатися звичайною наволочкою. Достатньо покласти туди спідню білизну перед тим, як завантажити її до пральної машини.

